İsrail'de Gazze Sınırında Trafik Kazası: 12 Asker Yaralı

İsrail'de Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede meydana gelen trafik kazasında 12 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze sınırında iki askeri aracın trafik kazası yaptığı duyuruldu.

Açıklamada, 10'u hafif olmak üzere 12 askerin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta olarak bilinen "Humwee" isimli iki askeri aracın karıştığı kazada yaralanan askerlerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.