İsrail'de Füze Tespiti Zorluğu: Uyarı Süresi Azalıyor

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İsrail İç Cephe Komutanlığı subayı Yarbay Tali Varsano Eisman, İran'dan atılan füzelerin tespitinde zorluk yaşandığını açıkladı. Halkın uyarı alabilme süresinin 15 ila 30 dakika azalabileceğini belirten Eisman, insanların güvenli bölgelerde geçirmelerini önerdi.

(ANKARA) - İsrail İç Cephe Komutanlığı subaylarından Yarbay Tali Varsano Eisman, İran'dan atılan füzelerin tespitinde zorluklar yaşandığını, bu nedenle halkın artık füze saldırılarından 15 ila 30 dakika önce uyarı alma ihtimalinin düştüğünü söyledi.

İsrailli N12 televizyon kanalına konuşan Eisman, insanların geceyi sığınaklarda ya da güvenli alanlara yakın geçirmelerini tavsiye etti. Eisman, füzelerin neden daha zor tespit edildiğine dair ayrıntı paylaşmadı.

İsrail ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada, İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti ve "Eğer güncelleme olursa, resmi kanallardan duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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