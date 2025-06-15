İsrail'de Füze İsaleti Kutlamaları ve ırkçı Sloganlar

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İsrail'in kuzeyindeki Tamra bölgesine düşen İran füzesinin ardından bazı İsraillilerin kutlama yaptığı anlar sosyal medyada tartışma yarattı. Füzenin isabet etmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti, en az 13 kişi yaralandı.

Bazı İsraillilerin dün akşam saatlerinde İran misillemesindeki bir füzenin İsrail'in kuzeyinde Filistin kökenli kişilerin yoğun olarak yaşadığı bölgeye düşmesini ırkçı sloganla kutladığı anları gösteren görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

İran'ın misillemede fırlattığı füzelerden biri İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı Tamra bölgesine düştü.

Füzenin Tamra'da iki katlı eve isabet etmesi sonucu adı açıklanmayan bir kadın hayatını kaybetti, en az 13 kişi de yaralandı.

Filistin kökenli İsrail Parlamentosu (Knesset) Üyesi Ahmed Tibi, bir grup İsraillinin Tamra'ya füze isabet etmesi sonrası kutlama yaptıkları anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Tibi, bir grup Yahudinin Tamra'ya füze düşmesi sırasında sevinç çığlıkları attığını belirtti.

Paylaşılan görüntüde, Tamra'ya füze isabet etmesi nedeniyle sevinen bir grubun aşırı sağcı Yahudilerin sık sık kullandığı ve Filistinlilere yönelik ırkçı slogan olan "köyün yansın"ı seslendirdikleri duyuluyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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