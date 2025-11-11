İsrail'de Filistinli Tutuklulara İdam Cezası Tasarısı Kabul Edildi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini içeren yasa tasarısının ilk oylamasının kabulünün ardından Mecliste tatlı dağıttı.

Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini içeren yasa tasarısının ilk oylaması dün İsrail Meclisinde yapıldı.

Yasa tasarısının ilk oylaması 39 "evet" oyuna karşılık 16 "hayır" oyuyla Mecliste kabul edildi.

Söz konusu tasarısının kabul edilmesi için Meclisteki iki oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Öte yandan yasa tasarısına desteğiyle bilinen aşırı sağcı Ben-Gvir, ilk oylamanın kabul edilmesinin ardından Mecliste vekillere tatlı dağıttı.

Filistinlileri öldüren İsrailliler yasadan muaf tutulacak

Tartışmalı yasa tasarısı, bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldüren Filistinlilere ölüm cezası verilmesini içeriyor.

Ancak söz konusu tasarının yasalaşması halinde bu madde Filistinliyi öldüren bir İsrailli için geçerli olmayacak.