İsrail'de Filistinli Suç Oranı ve Cinayetler Protesto Edildi

İsrail vatandaşı Filistinliler arasında artan suç oranı ve cinayetlerdeki artış konusunda yapılan protesto yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. Göstericiler, suç mağdurlarının isimlerinin yazılı olduğu tabutlar taşıdı ve hükümetin kayıtsızlığını eleştiren pankartlar açtı. İsrail'deki Arap toplumunun güvenliğini sağlamak için ortak hareket etme çağrısı yapıldı.

İsrail vatandaşı Filistinliler arasında artan suç oranı ve cinayetlerdeki artış konusunda "hükümetin kayıtsızlığına" karşı başkent Tel Aviv'de tabutlarla protesto yürüyüşü gerçekleştirildi.

Habima Meydanı'nda İsrail vatandaşı Filistinli ve İsrailli binlerce kişi, yılbaşından bu yana Arap toplumunda silahlı suçların artması ve toplam 141 Filistinlinin cinayete kurban gitmesini protesto etmek için kefeni temsil eden beyaz kıyafetlerle toplandı.

Göstericiler, "Ben eğitimi tamamlamak istiyordum", "Baba neredesin? Korkuyorum", "Ben orada sadece çalışıyordum", "Oğlum benimle futbol oynamayı sever", "Hayallerimi gerçekleştirmek istiyordum" gibi cinayete kurban gidenlere atfedilen cümleler yazılı tabutlar taşıdı.

Slogan atmayan göstericiler, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i eleştiren pankartlar ve "Ben-Gvir eline kanımız bulaştı", "Hayat kısa ama bizimki daha kısa", "Sorumluluk ortak" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler tabutları taşıyarak Habima Meydanı'ndan İsrail Müzesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Hayfa kentinden İsrail vatandaşı Filistinli Aktivist Samiye Harbus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'de yönetimlerin Arap toplumuna karşı "ihmaline dikkat çekmek" için bu gösterinin yapıldığını belirtti.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin "güven içinde yaşamak, çocuklarını huzur içinde okullarına göndermek istediklerinin" altını çizen Harbus, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Arap toplumundaki artan suç kaynaklı cinayetler karşısında "rahat" olduğunu söyledi.

Harbus, protestoyla daha fazla İsraillinin dikkatini çekmeyi ve bu sorunun çözümü için ortak hareket etmeyi ümit ettiklerini kaydetti.

İsrail'in kurulduğu 1948'in ardından vatandaşlık alan Filistinliler, "48 Arapları" olarak anılıyor ve yaklaşık 9 milyonluk İsrail nüfusunun 5'te 1'ini oluşturuyor.

Arap karşıtlığı ve ırkçı söylemiyle eleştirilen aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirildiği 2023'te "48 Arapları" arasında organize suç kaynaklı cinayetlerde artış yaşandı.

İsrail'deki sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri, Arap toplumundaki suç ve cinayetlerde artışla ilgili hükümetin kayıtsızlığını eleştirmişti.

Yılbaşından bugüne kadar 141 Filistinlinin hayatına mal olan organize suç kaynaklı cinayetlerde geçen yılın toplam rakamı 111 şimdiden aşıldı.