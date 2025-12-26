İsrail'de saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen Filistinli vurularak gözaltına alındı

İsrail'in kuzeyinde, araçla ezme ve bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu belirtilen bir Filistinli, silahlı İsrailliler tarafından vurulduktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen bir Filistinli araçla ezme ve bıçaklı saldırı girişiminde bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kabatiye beldesinden İsrail'e geçtiği aktarılan Filistinlinin, Bet Şean kentinde önce araçla ezme girişiminde bulunduğu, daha sonra yoluna devam ederek bir bıçaklı saldırı ve araçla ezme girişimi daha gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

İsminin Ahmed Ebu el-Rub olduğu belirtilen 37 yaşındaki Filistinlinin, Afula kentinde silahlı bir İsrailli tarafından yaralandığı ve ardından polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

El-Rub'un düzenlediği saldırılarda İsrailli 68 yaşında bir erkek ile 20 yaşında bir kadının öldüğü, iki İsraillinin ise hafif ve orta derecede yaralandığı belirtildi.

Kabatiye'den İsrail'e "yasadışı" girdiği ve burada çalıştığı belirtilen el-Rub'un, saldırıyı işvereninin aracıyla gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

İsrail Savunma Bakanı'ndan toplu cezalandırma emri

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıyı düzenleyen Filistinlinin yaşadığı Kabatiye beldesinin toplu şekilde cezalandırılması emri verdi.

Katz yaptığı açıklamada, saldırıya yardım eden ve destekleyen herkesin bedel ödeyeceği tehdidinde bulunarak İsrail ordusuna Kabatiye beldesine karşı "güçlü ve acil" bir şekilde harekete geçme talimatı verdiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye takviye yapıldığı ve Kabatiye'ye saldırı için hazırlanıldığı aktarıldı.