İsrail'de Filistinli Esire Cinsel İşkence Skandalı: Askeri Savcı Zorunlu İzne Çıkarıldı

Güncelleme:
İsrail'in Sde Teiman askeri hapishanesinde, Gazze'den alıkonulan Filistinli bir esirin cinsel işkenceye maruz kaldığı görüntülerin sızdırılmasıyla ilgili açılan soruşturmada, Askeri Savcı Yifat Tomer Yerushalmi zorunlu izne çıkarıldı. Savunma Bakanı Yisrael Katz, soruşturmanın memnuniyetle karşılandığını açıkladı, ancak İsrailli yetkililerin işkenceye karşı sessiz kalması dikkat çekti.

İsrail'de Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esirin cinsel işkenceye maruz kaldığı görüntülerin yayılmasına ilişkin açılan soruşturmada, İsrail Askeri Savcılığının ilişkisi soruşturulduğu için Askeri Savcı Yifat Tomer Yerushalmi'nin zorunlu izne çıkartıldığı belirtildi.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Necef Çölü'nde yer alan Sde Teiman askeri üssündeki tutukevinde Gazze'den alıkonulan Filistinli esire askerlerin cinsel işkence yaptığı anlara ilişkin görüntülerin sızdırılması hakkında soruşturma açıldığı duyuruldu.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Askeri Savcılık unsurlarının soruşturmada "şüpheli" sıfatı taşıdığı için Askeri Savcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin zorunlu izne çıkarılmasına ilişkin kararı imzaladığı kaydedildi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli esire cinsel işkence yaptığı anlara ilişkin görüntülerin yayılmasının "İsrail askerlerine karşı ülke içinde ve dünya genelinde kan davası başlattığını" bu nedenle soruşturmayı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, soruşturma açılması ve Askeri Savcı'nın zorunlu izne çıkartılmasının, "hukuk kisvesi altında suçlu bir işleme karşı demokrasinin savunulması" olduğunu ileri sürdü.

Ben-Gvir, "Askeri Başsavcı" dahil görüntülerin sızdırılmasına katılan herkesin soruşturulması gerektiğini savundu.

Buna karşın, İsrailli yetkililerin, Sde Teiman tutukevinde Filistinli esire karşı gerçekleştirilen işkenceye ilişkin herhangi bir tepki göstermemesi dikkati çekti.

İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde yer alan Sde Teiman askeri üssü ve buradaki cezaevi Gazze'den alıkonulan Filistinlilere yönelik işkenceler, kötü muamele hatta bazı Filistinlilerin can vermesi gibi olaylarla sık sık gündeme geliyor.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayınlamıştı.

Sde Teiman gözaltı merkezinde geçen yıl Filistinli esire karşı kötü muamelede bulunan İsrailli askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar üsse baskın gerçekleştirmişti.

Yargılanan İsrailli askerler hakkında hala herhangi bir ceza verilmedi.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
Haberler.com
