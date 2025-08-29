İsrail'de, Filistin'in tanınması kararına tepki olarak Batı Şeria'nın ilhakı ciddi bir şekilde tartışılıyor

İsrail'de, bazı Batılı ülkelerin Filistin devletini tanıma kararına tepki olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı yönünde çalışmalar hız kazandı.

İsrailli yetkililer, Fransa, İngiltere ve Avustralya gibi Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasının beklendiği eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplantısının ardından ilhakın ilan edilmesini istiyor.

Yedioth Ahronoth gazetesinin 28 Ağustos'taki haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak konusunda üst düzey bakanlarla kapalı kapılar ardında görüşmeler yaptığı belirtildi.

Netanyahu'nun yakın müttefiki Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in bu adımı desteklediği ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile yerleşimci liderlerinin bu konuda baskı yaptığı kaydedilen haberde, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın ise Avrupa'dan gelebilecek tepkiler konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi.

İsrail ilhak hazırlıklarına uzun süredir devam ediyor

İsrail hükümeti pratikte son iki yıldır ilhak hazırlığı yapıyor ancak başlamak için uygun fırsatı kolluyor.

İsrail Parlamentosu, geçen temmuz ayının sonunda Batı Şeria'nın ilhakını destekleyen bir önergeyi ezici bir çoğunlukla kabul etti; oylamaya katılan milletvekillerinin 71'i evet, 13'ü hayır oyu kullandı.

Önergede, "Meclis, Ürdün'ün batısında bir Filistin devletinin kurulmasına şiddetle karşı çıkmaktadır." ifadesi yer alıyordu ve "İsrail topraklarının" merkezinde bir Filistin devletinin kurulmasının İsrail ve vatandaşları için varoluşsal bir tehdit oluşturacağı, İsrail-Filistin çatışmasını sürdüreceği ve bölgeyi istikrarsızlaştıracağı iddia ediliyordu.

İlhak için en uygun zaman kollanıyor

Yedioth Ahronoth'un haberine göre, hükümet, geçmişte defalarca vaat edilen ancak hiçbir zaman uygulamaya konulmayan bir adım olan Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak olasılığını bir kez daha değerlendiriyor. En üst düzeylerde yapılan yeni görüşmeler, siyasi iklimin böyle bir hamle için nadir bir fırsat sunabileceğini gösteriyor.

Habere göre, Netanyahu geçen hafta konuyu görüşmek üzere üst düzey yetkililerle küçük bir toplantı düzenledi.

Toplantıya Washington ve Körfez ülkeleriyle ilişkileri yöneten Dermer, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Smotrich, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve Kabine Sekreteri Yossi Fox katıldı.

Dermer, ilhakı açıkça desteklediğini belirterek, "Yahudiye ve Samiriye (Batı Şeria) ilhak edilecek ama asıl soru şu: Hangi kısımları ilhak edilecek." ifadesini kullandı.

Dermer, iki hafta önceki kabine toplantısında da benzer açıklamalarda bulunmuştu.

Dermer, Ulusal Misyon Bakanı Orit Strook, Maliye Bakanı Smotrich ve Adalet Bakanı Yariv Levin'i, Fransa ve diğer ülkeler Filistin devletini tanımadan önce bu adımı atmaya çağırmıştı.

Hangi kısımların ilhak edileceği tartışılıyor

Yedioth Ahronoth'a göre, ilhakın zamanına ek olarak, hangi toprakların ilhak edileceği konusunda da bir tartışma var. Bu tartışmada, sadece yerleşim birimlerinin mi yoksa İsrail kontrolü altındaki "C bölgesi", Ürdün Vadisi ya da Filistin topraklarının coğrafi bağlantısını kesme amacıyla açık arazilerin mi ilhak edileceği göz önüne alınıyor.

Netanyahu'nun düzenlediği toplantıda Saar, "tek taraflı ilhakın Avrupa muhalefetini kışkırtacağı ve bu ülkelerle ilişkilerde gerginliği artıracağı" uyarısında bulundu.

ABD desteği

ABD yönetimi şu ana kadar İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine karşı çıkmadı ancak toprakların yüzde kaçının ilhakına izin vereceği konusunda bir açıklamada da bulunmadı.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde (2017-2021), Washington yönetimi işgal altındaki Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini tanımıştı.

İsrail medyası, ABD'nin, Batı Şeria'nın veya C Bölgesi'nin tamamını değil, yerleşim birimleri ile çevresinin ilhakını kabul edeceğini öngörüyor.

Netanyahu'nun seçenekleri

Dermer'in desteğine rağmen Netanyahu temkinli davranıyor.

Yedioth Ahronoth'a göre, Netanyahu'nun ilhak konusunda herhangi bir karar vermeden önce Fransa'nın Birleşmiş Milletler'de Filistin devletini tanıyıp tanımayacağını görmek istiyor.

İlhakın, seçimlerden (2026'da yapılması planlanan) önce "bir başarı" olarak mı sunulacağı, bir seçim vaadi olarak mı kullanılacağı, yoksa eyleme geçilmeden sadece söz de mi kalacağı merak ediliyor.

Kırmızı çizgi

Bu arada, İsrail Yerleşimler Konseyi, sadece yerleşim yerlerinin değil, tüm Batı Şeria'nın ilhakını talep ediyor.

Konsey tarafından dün yapılan açıklamada, "Kısmi ilhaka hayır. Bu kırmızı çizgidir. Sadece yerleşim yerlerinin ilhakı İsrail topraklarında yeni bir terör devletinin kurulması anlamına gelir. Tereddüt etmeyi bırakıp, Yahudiye ve Samiriye üzerinde tam egemenlik kurmanın ve bir sonraki kabine toplantısında tarihi kararı vermenin zamanı geldi." ifadesi kullanıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 27 Ağustos'taki haberinde, Batılı ülkelerin Filistin devletini tanıma niyetine bir cevap olarak 31 Ağustos'taki Güvenlik kabinesi toplantısında Batı Şeria'nın ilhakının ele alınacağı belirtilmişti.

Filistin yönetimi daha önce pek çok defa, ilhak yönünde atılacak bir adımın, iki devletli çözümün sonu olacağını belirtmişti.