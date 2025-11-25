İsrail'de Eski Yargıçlar ve Güvenlik Yetkililerinden İdam Cezasına Karşı Çıkış

İsrail'de 16 eski yargıç ve güvenlik yetkilisi, Mecliste ilk oylamadan geçen ve Filistinli tutuklulara idam cezası getiren yasa tasarısına İsraillilerin hayatını tehlikeye atacağı gerekçesiyle karşı olduklarını duyurdu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, aralarında iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) eski direktörleri Carmi Gillon ve Ami Ayalon'un da bulunduğu 16 isim tarafından İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Tzvika Fogel'e bir mektup gönderildiğini aktardı.

Mektupta Filistinli tutuklulara idam cezası getiren yasa tasarısına karşı çıkıldığı belirtilerek söz konusu tasarının İsraillilerin hayatını tehlikeye atacağı, ülkenin uluslararası konumuna zarar vereceği, etik ve hukuki değerlerle de çeliştiği vurgulandı.

Şin-Bet Direktörü David Zini ise Güvenlik Kabinesi üyelerine Filistinli tutuklulara idam cezası uygulanmasını öngören yasa tasarısını desteklediğini bildirmişti.

İsrail Meclisinde ilk oylamadan geçen ve Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısına göre, infaz 90 gün içinde gerçekleştirilecek ve temyiz yolu kapalı olacak.

Tasarı, "Yahudi olduğu için" bir İsrailliyi öldüren kişilerin 90 gün içinde idam edilmesini içeriyor.

Temyiz yolunun kapalı olduğu idam cezasının infazı, zehirli iğneyle İsrail hapishanelerinde gerçekleştirilecek.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, tartışmalı yasa tasarısının sadece İsraillileri öldürenlere yönelik uygulanacağını teyit etti.

Aşırı sağcı Bakan, Filistin asıllı İsrail milletvekillerini de hedef aldığı paylaşımında, tasarının yasalaşması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Filistinlileri öldüren İsrailliler için uygulanmayacak olan idam cezası yasa tasarısının yasalaşması için İsrail Meclisinde yapılacak 2 ayrı oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütlerine göre, İsrail, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere 10 binden fazla Filistinliyi hapishanelerde tutmaya devam ediyor.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin birçoğu işkence, açlık, kötü muamele ve tıbbi ihmale maruz kalıyor. İnsan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerindeki işkence ve ihlaller çok sayıda Filistinlinin ölümüne neden oldu.