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İsrail'de Esir Takası İçin Gösteri Düzenlendi

İsrail'de Esir Takası İçin Gösteri Düzenlendi
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İsrail'de, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası talebiyle düzenlenen gösteride, esirlerin aileleri ile halk, hükümetten anlaşma yapmasını talep etti.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv'de gösteri yaptı.

İsrail kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, aralarında Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin de bulunduğu göstericiler, Tel Aviv şehir merkezindeki Ayalon Caddesi'nde ateş yakarak caddenin bir bölümünü trafiğe kapattı.

Göstericiler, kurtarılması için hükümetten takas anlaşması yapmasını istedikleri esirlerin isimlerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

İsrail'de esir takası anlaşması talebiyle uzun süredir devam eden gösteriler, kuzeyde Hizbullah ile yaşanan gerilimin tırmanmasından sonra ivme kaybetti.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel

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