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İsrail'de Esir Takası Anlaşması Talebiyle Gösteriler Düzenlendi

İsrail'de Esir Takası Anlaşması Talebiyle Gösteriler Düzenlendi
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İsrail'de, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması yapılması talebiyle düzenlenen gösterilerde, Başbakan Netanyahu'ya eleştiriler yöneltildi. Göstericiler, yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatını umursamamakla suçladı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı.

İsrail merkezli Kanal 12 Televizyonunun haberine göre, esir takası anlaşması yapılmasını talep eden onlarca İsrailli, Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ne geldi.

Caddeyi trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de esir takası anlaşması talebiyle uzun süredir devam eden gösteriler, kuzeyde Hizbullah ile yaşanan gerilimin tırmanmasından sonra ivme kaybetti.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri İsrail'in düzenlediği saldırılarda 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1030 kişi öldü.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel

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