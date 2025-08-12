İsrail'de Esir Ailelerinden Genel Grev Çağrısına Destek Büyüyor

İsrail'de esir ailelerinin, hükümetin ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmak yerine Gazze kentini işgal kararı almasını protesto etmek için yaptığı genel grev çağrısına destek büyüyor.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Kudüs İbrani Üniversitesi, ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmak yerine Gazze kentini işgal kararı alan hükümete karşı yapılacak genel greve katılacağını duyurdu.

Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, tüm idari kadronun greve katılacağı duyurulurken, hükümete "savaşı sona erdirmek" ve esirlerin derhal serbest bırakılmasını sağlamak için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Tel Aviv, Ben Gurion, Technion, Open ve Hayfa üniversiteleri de İsrailli esirlerin ve ölen askerlerin ailelerinin duyurduğu genel greve destek vereceklerini açıkladı.

Greve katılacaklarını duyuran teknoloji şirketleri arasında ise Wix, Meta ve Fiverr yer aldı.

Yerel yönetimlerden genel greve destek

İsrail'de yerel yönetimler, hükümetin Gazze kentini işgal kararı sonrası duyurulan 17 Ağustos'taki genel greve desteğini açıkladı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, 75 yerel yönetim grevi destekleyen bildiri yayımladı.

Mektuba imza atanlar arasında Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai, Yerel Yönetimler Federasyonu Başkanı Haim Binbas ve Bölgesel Konseyler Merkezi Başkanı Şai Hajaj'ın da olduğu aktarıldı.

Bildiride, "Esirlerin serbest bırakılmasının en yüce ulusal hedef olduğunu karar vericilere hatırlatan her türlü yasal faaliyeti destekleyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Ana muhalefet lideri, hükümet destekçilerini greve katılmaya çağırdı

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, hükümet destekçilerini Gazze kentini işgal kararına karşı 17 Ağustos'ta yapılacak genel greve katılmaya çağırdı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, ana muhalefet lideri Lapid, "Aileler istediği için greve katılın ve bu yeterli bir sebep. Kimse duygu, ortak sorumluluk ve Yahudi değerleri üzerinde tekel sahibi olmadığı için greve katılın." dedi.

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch ise X hesabından yaptığı paylaşımda, genel greve katılma çağrısı yapan Lapid'i "Hamas'a hizmet etmekle" suçladı.

Kisch, İsrailli esir aileleri ve muhalefetin hükümete uyguladığı baskının, "Hamas'a değil İsrail'e zarar verdiğini" savundu.

İsrailli esirlerin ve ölen askerlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze kentini işgal kararı almasını protesto etmek ve esir takası anlaşması talebiyle halkı 17 Ağustos'ta genel grev yapmaya çağırmıştı.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi ise 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.