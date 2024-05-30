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İsrail'de erken seçim için tasarı sunuldu

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İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın partisi, Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesi için bir tasarı sundu. Tasarının kabul edilmesi için 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın partisi, Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesi için bir tasarı sundu.

İsrail basınında yer alan haberde, Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesini öngören tasarının Gantz'ın partisinden milletvekili Pnina Tamano-Shata tarafından sunulduğu belirtildi.

Söz konusu tasarının kabul edilmesi için Mecliste yapılacak 3 ayrı oylamada salt çoğunluk olan 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti, 120 sandalyeli Mecliste 64 milletvekiline sahip.

Gantz, 7 Ekim saldırıları sonrası oluşturulan Savaş Kabinesi'ne dahil olmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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