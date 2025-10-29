Haberler

İsrail'de Engelli Filistinli Çocuğun Gözaltında Kötü Muamele İddiaları

Güncelleme:
14 yaşındaki engelli bir Filistinli çocuğun gözaltında alıkonulmasının ardından maruz kaldığı şiddet iddiaları gündeme geldi. Ailesi ve avukatı, çocuğun kötü muameleye uğradığını ve gözaltında insani koşullardan yoksun tutulduğunu belirtmekte.

İsrail'de engelli bir Filistinli çocuğun iki haftadır alıkonulduğu ve bu süre boyunca şiddete maruz kaldığı bildirildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, 14 yaşındaki Filistinli çocuğun gözaltı merkezinde gardiyanlar ve diğer mahkumlar tarafından şiddete maruz kaldığı ifade edildi.

Haaretz gazetesinin haberinde, "Şin Bet ( İsrail İç İstihbarat Teşkilatı) ve polis, güvenlik suçları işlediği şüphesiyle özel gereksinimleri olan 14 yaşındaki bir çocuğu iki haftadır gözaltında tutuyor." ifadeleri yer aldı. Ancak haberde olaya dair ayrıntı verilmedi.

Çocuğun Orta İsrail'de yaşadığı, otizm teşhisi bulunduğu ve ciddi bir engeli olduğu aktarılan haberde, çocuğun Batı Şeria'daki bir aile ziyareti sırasında İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Haberde, çocuğun kimliğinin ve gözaltına alınma gerekçesinin yayımlanmasının da İsrail makamlarınca yasaklandığı vurgulandı.

Annesi ve avukatı, gözaltı merkezinde ziyaret ettikleri çocuğun gardiyanlar ve tutuklular tarafından kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.

Anne, çocuğunun gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "Şafak vakti eve baskın düzenlediler, onlarca asker içeri girdi. Çocukların odasına girip onlara silah ve el feneri doğrulttular. Oğlum korkudan titriyordu ve ayakta duramıyordu." dedi.

"Hiçbir şey aramadılar, sadece evi yağmaladılar, tüm telefon ve bilgisayarlara el koydular ve oğlumu kelepçeleyip götürdüler." diyen anne, oğlunun hiçbir suça karışmadığını, evden çıkmaya bile korktuğunu söyledi.

Gözaltı süresi dört kez uzatıldı

Habere göre çocuk, gözaltı süresinin uzatılması talebiyle dört kez Bat Yam'daki çocuk mahkemesine çıkarıldı.

22 Ekim Çarşamba günü yapılan son duruşmada, Hakim Tal Levitas Ben-Peretz polisin talebini kabul ederek gözaltı süresini bir hafta daha uzattı.

"Gardiyanlar tarafından şiddet görüyor"

İsrail İşkenceye Karşı Kamu Komitesi'nden (PCATI) avukat Seca Maşrıki Beransi, 27 Ekim'de çocuğu ziyaret ettiğini belirtti.

Beransi, "Elleri kelepçeliydi, gardiyanlar ellerini başının üzerinde tutuyordu. Kısa boyuna rağmen bir güvenlik tehdidiymiş gibi muamele görüyordu." dedi.

Çocuğun gardiyanlar ve mahkumlar tarafından dövüldüğünü, aşağılandığını ve zorbalığa maruz kaldığını vurgulayan Beransi, fiziksel ve psikolojik durumunun giderek kötüleştiğini ifade etti.

Beransi, "Çocuğun yatağının olmadığını, yalnızca bir battaniyesi bulunduğunu, beton zeminde uyuduğunu, yiyecek mahrumiyeti yaşadığını ve mahremiyetinin olmadığını" aktardı.

Avukat Yigal Dotan ise çocuğun iletişim ve yönelim sorunları yaşadığını belirterek, "Bana, gardiyanlar tarafından maruz kaldığı ağır şiddeti ve insanlık dışı koşulları anlattı. Bu tür uygulamalar 7 Ekim 2023'ten bu yana güvenlik gerekçesiyle gözaltında tutulanlarda sıkça görülüyor. Reşit olmaması ve engeli bile gardiyanların merhametini kazandırmamış." ifadelerini kullandı.

Dotan, çocuğun durumunun son gözaltı uzatmasından bu yana kötüleştiğini, açlık ve soğuk algınlığı çektiğini söyleyerek, "Soruşturma birimi ve savcılığın çocuğun güvenliği konusundaki sorumluluklarını yerine getirmemesi üzücü." dedi.

Dotan ayrıca, mahkemeden çocuğa yönelik kötü muamelenin bir an önce durdurulması talebinde bulundu.

İsrail Cezaevleri İdaresi iddiaları reddetti

İsrail Cezaevi İdaresi (ŞABAS), gözaltındaki çocuğun mahkeme kararıyla tutulduğunu, haklarının korunduğunu ve gerekli bakımın sağlandığını ileri sürdü.

İsrail ve Filistinli insan hakları örgütlerine göre, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere 10 binden fazla Filistinli, İsrail hapishanelerinde tutuluyor.

Bu tutukluların birçoğu işkence, açlık, kötü muamele ve tıbbi ihmale maruz kalıyor. İnsan hakları raporlarına göre, bu durum bazı tutukluların ölümüne yol açıyor.

Kaynak: AA / Güncel
