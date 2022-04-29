İsrail'de Düğün Çiçeği Hasadı Başladı - Haberler

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İsrail'de Düğün Çiçeği Hasadı Başladı

Xinhua - Güncel
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İsrail'de Düğün Çiçeği Hasadı Başladı

KİRYAT SHMONA, 29 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in kuzeyinde yer alan Kiryat Shmona şehri yakınlarındaki düğün çiçeği tarlalarında hasat zamanı başladı.

KİRYAT SHMONA, 29 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in kuzeyinde yer alan Kiryat Shmona şehri yakınlarındaki düğün çiçeği tarlalarında hasat zamanı başladı.

İsrail'in kuzeyinde yer alan Kiryat Shmona şehri yakınlarındaki düğün çiçeği tarlasındaki çiçekler, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla)

İsrail'in kuzeyinde yer alan Kiryat Shmona şehri yakınlarındaki düğün çiçeği tarlasında çiçekleri toplayan bir traktör, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla)

İsrail'in kuzeyinde yer alan Kiryat Shmona şehri yakınlarındaki düğün çiçeği tarlasında yürüyen bir kişi, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla)

İsrail'in kuzeyinde yer alan Kiryat Shmona şehri yakınlarındaki düğün çiçeği tarlasındaki çiçekler, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/ Xinhua aracılığıyla)

Xinhua / Güncel

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