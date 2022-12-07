İsrail'de Dalgıçlar Köpekbalıkları ile Yüzüyor Güncel Haberler HADERA, 7 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, İsrail'in kuzeyinde yer alan Hadera şehri yakınlarında Akdeniz'deki köpekbalıklarını görmek için yüzen dalgıçlar görülüyor, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua) HADERA, 7 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, İsrail'in kuzeyinde yer alan Hadera şehri yakınlarında Akdeniz'deki köpekbalıklarını görmek için yüzen dalgıçlar görülüyor, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Akdeniz Aralık İsrail Güncel Haberler

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