İsrail'de Çocuklar İçin Kovid-19'a Yönelik Aşı Kampanyası Başlatıldı
TEL AVİV, 2 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kentindeki bir sağlık merkezinde Kovid-19 aşısı olan 4 yaşındaki bir çocuk, 2 Ağustos 2022. İsrail'de altı ay ila beş yaş arasındaki çocuklar için Pazar günü ülke genelinde Kovid-19'a karşı aşı kampanyası başlatıldı.
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TEL AVİV, 2 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kentindeki bir sağlık merkezinde Kovid-19 aşısı olan 4 yaşındaki bir çocuk, 2 Ağustos 2022. İsrail'de altı ay ila beş yaş arasındaki çocuklar için Pazar günü ülke genelinde Kovid-19'a karşı aşı kampanyası başlatıldı. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)
Xinhua / Güncel