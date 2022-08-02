İsrail'de Çocuklar İçin Kovid-19'a Yönelik Aşı Kampanyası Başlatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail'de Çocuklar İçin Kovid-19'a Yönelik Aşı Kampanyası Başlatıldı

İsrail'de Çocuklar İçin Kovid-19'a Yönelik Aşı Kampanyası Başlatıldı

TEL AVİV, 2 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kentindeki bir sağlık merkezinde Kovid-19 aşısı olan 4 yaşındaki bir çocuk, 2 Ağustos 2022. İsrail'de altı ay ila beş yaş arasındaki çocuklar için Pazar günü ülke genelinde Kovid-19'a karşı aşı kampanyası başlatıldı.

 - Güncelleme:

TEL AVİV, 2 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kentindeki bir sağlık merkezinde Kovid-19 aşısı olan 4 yaşındaki bir çocuk, 2 Ağustos 2022. İsrail'de altı ay ila beş yaş arasındaki çocuklar için Pazar günü ülke genelinde Kovid-19'a karşı aşı kampanyası başlatıldı. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Togo Cumhuriyeti Tel Aviv İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title