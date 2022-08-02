İsrail'de Çocuklar İçin Kovid-19'a Yönelik Aşı Kampanyası Başlatıldı TEL AVİV, 2 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kentindeki bir sağlık merkezinde Kovid-19 aşısı olan 4 yaşındaki bir çocuk, 2 Ağustos 2022. İsrail'de altı ay ila beş yaş arasındaki çocuklar için Pazar günü ülke genelinde Kovid-19'a karşı aşı kampanyası başlatıldı. TEL AVİV, 2 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kentindeki bir sağlık merkezinde Kovid-19 aşısı olan 4 yaşındaki bir çocuk, 2 Ağustos 2022. İsrail'de altı ay ila beş yaş arasındaki çocuklar için Pazar günü ülke genelinde Kovid-19'a karşı aşı kampanyası başlatıldı. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua) Xinhua / Güncel Togo Cumhuriyeti Tel Aviv İsrail Güncel Haberler

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