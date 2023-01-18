İsrail'de, Çin'e Ait 1300 Yıllık Renkli İpek Kumaşlar Keşfedildi

KUDÜS, 18 Ocak (Xinhua) -- Hayfa Üniversitesi'nden (UH) Salı günü yapılan yazılı açıklamada, İsrailli arkeologların 1.300 yıllık yüzlerce ithal renkli kumaş keşfettiği belirtildi.

Üniversitenin İsrail Eski Eserler İdaresi ve diğer üniversitelerle birlikte ülkenin güneydoğusundaki Arava vadisinde yürüttüğü kazılarda yapılan keşifler arasında, Çin'e ait ipek kumaşların yanı sıra Hindistan, İran ve Sudan'dan ithal edilen pamuklu kumaşlar da yer alıyor.

Üniversitenin kıdemli arkeoloğu ve araştırmanın başkanı Guy Bar-Oz, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Keşifler, antik Çin'i dünyanın geri kalanına bağlayan ünlü İpek Yolu ağından ayrılmış, önceden bilinmeyen bir İsrail İpek Yolu olduğunu gösteriyor" dedi.

"Çin ipeklerinin o dönemde dünya genelinde güçlü bir tekeli vardı," diyen Bar-Oz, ipek kalıntıları üzerinde yapılacak moleküler genetik araştırmaların ardından, ipek böceği türünün belirleneceğini, böylece kumaşların Çin'in hangi bölgesinden geldiğini öğrenmenin mümkün olacağını ifade etti.

Kumaşların renklerinin iyi korunduğunu belirten üniversite, kumaşların çivit mavisi, kök boya bitkisinden kırmızı, kahverengi ve diğer tonlarda çeşitli renk ve şekiller içerdiğini kaydetti.

Hint pamuklu kumaşlarından bazıları ise önceden hazırlanmış bir modele göre dokumadan önce ipliklerin sıkıca düğümlendiği ve boyandığı ikat desenlerine sahip.

Kazıda bulunan diğer kumaşlar, bugün hala İran ve Orta Asya'daki diğer ülkelerde halı yapmak için kullanılan karmaşık dokuma teknikleriyle yapılmış.

Ekip kazı alanında ayrıca deri kayışlar, kemerler, çoraplar, ayakkabı tabanları, taraklar, tavla zarları ile kulak temizleme çubuğu ve bandaj gibi hijyenik ürünler ve daha fazlası da dahil olmak üzere ithal edilmiş çeşitli eşyalar buldu.

Üniversite, keşiflerin zenginliği ve bolluğunun, Uzak Doğu'dan lüks ürünlere olan yüksek talebin yanı sıra Ortadoğu'yu etkileyen teknolojik gelişmeler ve küreselleşmede kaydedilen ilerlemeye işaret ettiğini belirtti.