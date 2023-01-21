İsrail'de Çin'den Gelen 1.300 Yıllık Renkli İpek Kumaşlar Keşfedildi

Hayfa Üniversitesi'nden Salı günü yapılan açıklamaya göre, İsrailli arkeologlar 1.300 yıllık yüzlerce ithal renkli kumaş keşfetti.

Hayfa Üniversitesi'nden Salı günü yapılan açıklamaya göre, İsrailli arkeologlar 1.300 yıllık yüzlerce ithal renkli kumaş keşfetti.

Buluntular arasında Çin'den gelen ipek kumaşların yanı sıra Hindistan, İran ve Sudan'dan ithal edilen pamuklu kumaşlar bulunuyor. Bu kumaşların tümü, Hayfa Üniversitesi'nin İsrail Eski Eserler İdaresi ve diğer üniversitelerle birlikte ülkenin güneydoğusundaki Arabe Vadisi'nde yürüttüğü kazılarda gün yüzüne çıkarıldı.

Xinhua'ya konuşan Hayfa Üniversitesi'nden kıdemli arkeolog ve araştırma başkanı Guy Bar-Oz, "Buluntular, antik Çin'i dünyaya bağlayan ünlü İpek Yolu'ndan ayrılan, daha önce bilinmeyen bir İsrail ipek yolunun olduğunu ortaya koyuyor" diye konuştu.

"O dönemde tüm dünyada Çin ipeğine yönelik güçlü bir tekel vardı" diyen Bar-Oz, ipek kalıntıları üzerinde yürütülecek moleküler genetik araştırmalar sayesinde ipek böceği türünü belirlemenin ve kumaşların Çin'in hangi bölgesinden geldiğini bilmenin mümkün olacağını sözlerine ekledi.

Hayfa Üniversitesi, kumaşların renklerinin iyi korunduğunu ve çivit mavisi, kökboya bitkisinin (Rubia tinctorum) kırmızı rengi, kahverengi ve diğer tonlarda çeşitli renk ve şekiller içerdiğini kaydetti.

Hint pamuklu kumaşlarından bazıları ise önceden hazırlanmış bir modele göre dokumadan önce ipliklerin sıkıca düğümlendiği ve boyandığı ikat desenlerine sahip.

Kazı bölgesinde bulunan diğer kumaşlar, İran ve Orta Asya'daki başka ülkelerde halı dokumak için halen kullanılan karmaşık dokuma tekniğiyle üretilmiş.

Ekip kazı alanında ayrıca deri kayışlar, kemerler, çoraplar, ayakkabı tabanları, taraklar, tavla zarları ile kulak temizleme çubuğu ve bandaj gibi hijyenik ürünler ve daha fazlası da dahil olmak üzere ithal edilmiş çeşitli eşyalar buldu.

Hayfa Üniversitesi, keşiflerin zenginliği ve bolluğunun, Uzak Doğu'dan lüks ürünlere olan yüksek talebin yanı sıra Ortadoğu'yu etkileyen teknolojik gelişmeler ve küreselleşmede kaydedilen ilerlemeye işaret ettiğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor.(XHTV)