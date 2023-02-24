İsrail'de Cerrahi Müdahale Uygulanmış 3500 Yıllık Kafatası Bulundu

KUDÜS, 24 Şubat (Xinhua) -- İsrail ve ABD'den araştırmacılar, yaklaşık 3.500 yıl önce yapılmış bir kafatası ameliyatına dair kanıt buldu.

KUDÜS, 24 Şubat (Xinhua) -- İsrail ve ABD'den araştırmacılar, yaklaşık 3.500 yıl önce yapılmış bir kafatası ameliyatına dair kanıt buldu.

ABD bilim dergisi PLOS ONE'da Çarşamba günü yayınlanan yeni bir çalışmada araştırmacılar, İsrail'in kuzeyindeki Megiddo köyünde bulunan Geç Tunç Çağı'na (yaklaşık M.Ö. 1550 - 1450) ait bir yapının zemini altına gömülmüş iki genç erkek kardeşin iskeletlerini inceledi.

Araştırmacılar, iki erkek kardeşin gelişimsel bozukluklardan muzdarip olduğunu ve kronik bulaşıcı bir hastalıkla tutarlı olacak şekilde her ikisinde de kemiklerin kapsamlı biçimde yeniden şekillenmiş olduğunu keşfetti.

Bir erkek kardeşin, kraniyal trepanasyon (kraniyotomi) adı verilen, kafatasında bir delik açma ya da kesmeye dönük bir operasyon sonucu kafatasının ön kemiğinden büyük kare bir kemik parçası kesildiği bulundu.

Araştırmacıların belirttiğine göre bu kardeş ne yazık ki operasyondan sağ çıkamadı ve kısa bir süre sonra öldü.

Araştırmacılar, bölgedeki trepanasyonun seyrekliğinin, yalnızca seçilmiş kişilerin böyle bir prosedüre erişebileceğini gösterdiğini ve genç adamın maruz kaldığı patolojik lezyonların ciddiyetinin, operasyonun bu kişinin kötüleşen sağlığını iyileştirmeyi amaçladığını gösterdiğini yazdı.

İki kardeşin, Kıbrıs çanak çömleği ve diğer değerli eşyalarla birlikte gömülmesi, onların seçkin toplumun üyeleri olduklarını gösteriyor.

Ekipte, Brown Üniversitesi'nden, New York Eyalet Üniversitesi'nden, Kudüs'teki Albright Arkeolojik Araştırma Enstitüsü'nden ve İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Üniversitesi'nden araştırmacılar yer aldı.