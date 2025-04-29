İsrail'de Casusluk Yapmaktan 10 Yıl Hapis Cezası

İsrail mahkemesi, İran'a casusluk yaptığı gerekçesiyle bir İsrail vatandaşına 10 yıl hapis cezası verdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ülkenin güneyindeki Biru's Sebi (Beer Şeva) Mahkemesi, Askalan kentinden Moti Maman (72) isimli İsrail vatandaşına İran'a casusluk yaptığı suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme kararında, "İranlı subaylardan binlerce dolar alan ve onlarla bir milyon dolarlık pazarlıklar yapan Maman, bu suçu maddi gerekçelerle işledi." denildi.

Kararda, "Maman, Birinci Lübnan Savaşı'nda görev almasına ve 7 Ekim 2023'ten bu yana birçok askeri üsse gıda sevkiyatına katkıda bulunmasına rağmen düşman topraklarında düşman unsurlarıyla görüşmeyi sürdürdü ve bu da mali nedeni aşan ideolojik gerekçelerinin olduğuna da işaret ediyor." ifadesine yer verildi.

Mahkeme, "suçların zamanlamasının, savaş zamanında ve İran'ın merkezi bir rakip olarak görüldüğü bir dönemde, özellikle de İsrailli askerlerin birkaç cephede savaştığı bir dönemde olması nedeniyle ciddiyetini artırdığını" ekledi.

Daha sonra değişiklik yapılan iddianameye göre Maman'ın İran'ı iki kez ziyaret ettiğini ve orada İran istihbarat ajanlarıyla bir araya geldiğini ve onlarla "İsrail içinde operasyonlar düzenleme olasılığını, Başbakan Binyamin Netanyahu, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Şin Bet Şefi Ronen Bar gibi üst düzey yetkililere suikast düzenlenmesi dahil bir çok konuyu görüştüğünü itiraf ettiği" öne sürüldü.

İran adına Rusya ve ABD'de "suikast hücreleri" kurmaya çalıştığı iddia edilen Maman'ın, yabancı taraflar adına İsrail'de para saklama operasyonları yürüttüğünü itiraf ettiği iddia edildi.

İsrail savcılığından yapılan açıklamada, "Maman'ın mali açgözlülükle hareket ederek ve bir operasyon yapmadan önce 1 milyon dolar avans talep ettiği, bu şekilde davranmasının da İranlıların istemesine rağmen casusluk veya terör eylemlerinin fiilen yürütülmesini engellediği" ifade edildi.