İsrail'de camiye molotofkokteyli atan 2 kişi gözaltına alındı

İsrail'de Herzliya kentindeki Seyyidna Ali Camisine molotofkokteyli atan 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, 29 Ocak gecesi Herzliya kentindeki Seyyidna Ali Camisine molotofkokteyli atan biri 16, diğeri 19 yaşında 2 İsraillinin yakalandığı aktarıldı.

Haberde, iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) şüpheliler hakkında yürüttüğü soruşturmada, "milliyetçilik" saikiyle camiyi yakma teşebbüsünde bulunan zanlılarla ilgili delillerin toplandığı kaydedildi.

İki zanlının bir Arap vatandaşına işkence yapmayı planladığını ancak bundan vazgeçerek, camiye saldırı düzenlemeye karar verdiğinin anlaşıldığına değinilen haberde, ikilinin Tel Aviv bölgesindeki camileri inceledikten sonra Herzliya'daki Seyyidna Ali Camisine saldırdıkları belirtildi.

İsrail'de aşırılık yanlıları, Filistin'de Müslüman ve Hristiyanlara ait dini mekanlara saldırılar düzenliyor.

Seyyidina Ali Camisi, Hazreti Ömer'in torunu "İbn Alim" olarak bilinen Ali bin Alil adına Hicri 5. yüzyılda inşa edilmiş. Ali bin Alil'in mezarı da caminin güneyinde yer alıyor.