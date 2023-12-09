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İsrail'de Bisiklet Turnuvası Hazırlıkları Sürerken Gazze'de Siviller Hayatını Kaybediyor

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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetmeye devam ederken İsrail'de bisiklet turnuvası için hazırlıklar sürüyor. Gazze'de ise ambulanslar ve arama kurtarma ekipleri bile çalışamıyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetmeye devam ederken sınırın İsrail tarafında insanlar bisiklet turnuvasına hazırlanıyor.

İsrail'de 3 Kasım'da düzenlenmesi planlanan Ironman bisiklet turnuvasının "savaş koşullarından" dolayı iptal edildiği açıklanmıştı.

Turnuvanın tekrar düzenlenip düzenlenmeyeceği belli olmasa da İsrailli bisikletçiler, antrenmanlarına devam ediyor.

AA ekibi, Gazze sınırı yakınlarındaki Askalan kentinde turnuvaya hazırlanmak için gruplar halinde bisiklet süren İsraillileri görüntüledi.

AA muhabirine konuşan Yossi Moshe, turnuvanın ne zaman düzenleneceğini bilmediğini ancak kendilerinin hazırlık yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Gazze sınırına yakın bir noktada bisiklet süren diğer bir İsrailli Simon Nassaline ise turnuva için değil ancak arkadaşlarıyla eğlenmek için bisiklet sürdüğünü belirterek, 7 Ekim'de savaşın başlamasının ardından bisiklet sürmeye kısa süreliğine ara verdiğini, beş hafta önce ise yeniden başladıklarını anlattı.

Nassaline, Gazze'de İsrail ordusuna karşı direnen Hamas'ın silahlı kanadı İzzedin el-Kassam Tugayları mensupları için "fare insanlar" ifadesini kullanarak, tünel kazmalarını eleştirdi.

Gazze'de ambulanslar ve sivil savunma ekipleri bile çalışamıyor

İsrail ordusunun yoğun bombardımanı altındaki Gazze'de ise bırakın insanların bisiklet turnuvasına hazırlanmasını, abluka nedeniyle yakıt bulunmamasından ve saldırıların kendilerini de hedef almasından dolayı ambulanslar ve arama kurtarma ekipleri bile çalışamıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, cuma günü yaptığı açıklamada, bu nedenle enkaz altındaki yaralı ve ölülere ulaşamadıklarını, insanların enkaz altında kan kaybından hayatını kaybettiğini söylemişti.

İsrail'in saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere Gazze'de günlük ortalama 300'den fazla Filistinli hayatını kaybediyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA / Güncel

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