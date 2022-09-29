İsrail'de Bir Yangın Söndürme Uçağı Alevlere Müdahale Ediyor Güncel Haberler MANARA, 29 Eylül (Xinhua) -- Bir yangın söndürme uçağı, İsrail'in kuzeyindeki Manara Kayalığı yakınında çıkan yangını söndürmeye çalışıyor, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla) MANARA, 29 Eylül (Xinhua) -- Bir yangın söndürme uçağı, İsrail'in kuzeyindeki Manara Kayalığı yakınında çıkan yangını söndürmeye çalışıyor, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel İsrail Eylül Güncel Haberler

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