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İsrail'de Bir Yangın Söndürme Uçağı Alevlere Müdahale Ediyor

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İsrail'de Bir Yangın Söndürme Uçağı Alevlere Müdahale Ediyor

MANARA, 29 Eylül (Xinhua) -- Bir yangın söndürme uçağı, İsrail'in kuzeyindeki Manara Kayalığı yakınında çıkan yangını söndürmeye çalışıyor, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla)

MANARA, 29 Eylül (Xinhua) -- Bir yangın söndürme uçağı, İsrail'in kuzeyindeki Manara Kayalığı yakınında çıkan yangını söndürmeye çalışıyor, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel

İsrail Eylül Güncel Haberler

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