İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'ndaki 'güvenlik açıkları ve siber saldırılar' tartışılıyor

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda tespit edilen güvenlik açıklarının ülkeye "teröristlerin" girişine imkan verebileceği belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinin haberine göre, Devlet Ombudsmanı Matanyahu Englman, Ben Gurion Havalimanı'ndaki güvenlik açıklarına ilişkin resmi rapor hazırladı.

Raporda, Havalimanı'nda "İsrailli ve yabancı uyruklu suçluların, teröristlerin ülkeye giriş yapmasına imkan sağlayan güvenlik açıkları" bulunduğu aktarıldı.

Güvenlik gerekçesiyle kısmen gizli tutulan raporun yayımlanan kısmında söz konusu güvenlik açıklarının belirlenemediği kaydedildi.

Yetkililerin, havalimanındaki güvenlik açıklarından yararlanarak İsrail'e giriş yapanların bulunduğuna ilişkin bazı vakalar üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Sınır Denetleme İdaresi'nin, 2020-2022 yıllarında sınır denetçilerinin çalışmalarını denetlemediği ve bunun "büyük bir zayıflık" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Raporda, "Şu ana kadar kaç kişinin güvenlik açıklarından yararlanarak sınır kontrolünden geçebildiğini ve kimliklerinin ne olduğunu bilmek mümkün değil." ifadeleri kullanıldı.

Ulusal Sigorta Kurumu'na günlük 2,9 milyon siber saldırı

Yediot Ahronot gazetesi de Englman'ın raporunun elektronik korumaya yönelik incelemelerinde, Ulusal Sigorta Kurumu'nun günlük ortalama 2,9 milyon siber saldırıya maruz kaldığının ortaya konulduğunu aktardı.

Sağlık sektörünün de mercek altına alındığı belirtilen raporda, 2021 yılında sağlık sektörünün en çok siber saldırıya maruz kalan sektörlerden biri olduğu vurgulandı.

Ekim 2021'de Hadera kentinde devlete ait bir tıp merkezine düzenlenen siber saldırının hatırlatıldığı raporda, bu saldırı nedeniyle merkezin çalışmalarının yaklaşık 3 ay sekteye uğradığı, hastaların başka merkezlere aktarıldığı ve çalışanların elektronik ortamdan yazılı çalışma sistemine geçtiği belirtildi.

Raporda, siber saldırının ardından tıp merkezinin elektronik koruma ağının düzeltilmesinin yaklaşık 9 milyon dolara mal olduğu kaydedildi.

Nisan ayında, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad, Ulusal Sigorta Kurumu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Facebook sayfası ile internet sitesine siber saldırı düzenlenmişti.

Bu saldırıları üstlenen "Anonymous Sudan" adlı hacker grubu, son dönemde etkinliği tartışılan İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'ye de siber saldırı düzenleyerek Demir Kubbe'nin uyarı sistemlerini bozduklarını duyurmuştu.