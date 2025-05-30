İsrail'de Barış İçin Yürüyüş: Gazze'ye Yönelik Saldırılara Karşı Ses Yükseltiyorlar

Batı Kudüs'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması için yürüyüş yapan İsrailliler, ülkelerinin neden olduğu insanlık felaketinin sona ermesini istedikleri için baskı görmelerine rağmen taleplerini dile getirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

İnsan Hakları İçin Hahamlar isimli oluşumdan Yael Burgan, Dolev Assaf ve Avi Dabush Batı Kudüs'te katıldıkları bir yürüyüşten sonra AA muhabirine Gazze'deki insanlık felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrailliler, barış talebiyle gösteri yaptıkları için kendi toplumlarından baskı gördüklerini aktardı.

"Daha fazla kan, nefret, savaş, insanların ölümü yolunu seçiyorlar"

Burgan, Gazze'de yaşananlardan dolayı büyük üzüntü ve yas içerisinde olduğunu belirterek İsrail hükümetini ve toplumunu "Halkımızdan çok sayıda kişi ve hükümet, daha fazla kan, nefret, savaş, insanların ölümü yolunu seçiyor." sözleriyle eleştirdi.

"Bu yüzden özellikle bugünlerde, yüksek sesle barış istemeyi bir görev ve bağlılık olarak görüyorum." diyen Burgan, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve yaşanan insanlık felaketine dikkati çekmek için yaptıkları eylemler nedeniyle tepki çektiklerini dile getirdi.

Burgan, "Barış yolunu seçtiğimiz ve diğer tarafı (Filistinlileri) insan olarak gördüğümüz için saldırıya uğruyoruz." dedi.

İnsanların açlık çekmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Burgan, tüm İsraillilerin aynı görüşte olmadığını, sivillerin aç bırakılmasını kabul etmediğini belirtti.

Burgan, şöyle devam etti:

"Bu hükümetin yönetimde olması, onun görüşlerine katıldığımız anlamına gelmiyor. Bizler protestolara gidiyoruz, saldırıya uğruyoruz, gözaltına alınıyoruz, taşlanıyoruz.

Elimizden geleni yapıyoruz ama durduramıyoruz. Tüm dünyanın bilmesini istiyoruz, bunun olmasına, çocukların ölmesine, evlerin yıkılmasına, insanların aç kalmasına karşı çıkan insanlar var."

"Hala kalbi doğru yerde olan insanlar var"

Bir diğer İsrailli Dolev Assaf, yakın dönem için ümitsiz olduğunu ifade ederek "Ümitli olmak, şu anda insanlar için zor, özellikle Gazze'deki halk için. Sadece buradaki halkla dayanışma sergileyebiliriz. İnsanların çektiği açlık, sürekli devam eden korkunç bombardıman en kısa zamanda sona ersin." temennisinde bulundu.

Gıdanın her insan için temel ihtiyaç olduğunu ve dünyada herkesin gıdaya erişim hakkına sahip olduğunu dile getiren Assaf, "Herkese yetecek kadar gıda var. Keşke bu kadar çok insanın durumunun ne olacağını belirlemek böylesine faşist bir hükümetin elinde olmasa." diye konuştu.

Assaf, İsrail basınının Gazze'de neler yaşandığını toplumdan gizlediğini vurgulayarak "İsrail basını, Gazze'den seslerin duyulmasına izin vermiyor." dedi.

Özel olarak takip ettiği için Gazze'de yaşananlardan haberdar olduğunu dile getiren Assaf, İsrail toplumunun Gazze'de yaşananların görüntülerini görse, oradaki halka yapılanları desteklemeyeceklerini öne sürdü.

Gazze'de bir kız çocuğunun alevler içinde yürüdüğü görüntü sorulduğunda konuşmakta zorlanan Assaf, "Kendi adıma, bunun yapıldığını bilmek yürek burkucu. Gazze'deki insanlar için en iyisini istiyorum, onların çektiği acıların bir an önce sonlanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Assaf, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşüne" işaret ederek şunları söyledi:

"İki gün önce faşistlerin bayrak yürüyüşü diye sokakları nefret, Yahudi üstünlüğü, ırkçılıkla doldurduğu etkinliğini gördük. Bugün burada çok sayıda insan değiliz, ama burada hala kalbi doğru yerde olan insanlar var. Bir gün barış gelecek başka bir seçenek yok."

"İnsanların barınaksız hale getirilmesi, öldürülmesi, aç bırakılmasına karşıyız"

İnsan Hakları İçin Hahamlar oluşumunun sorumlularından Avi Dabush, yüksek sesle savaşı sona erdirme çağrısı yaptıklarını belirterek diplomatik bir çözüm, diyalog ve iyileşme sürecinin başlaması gerektiğini kaydetti.

Dabush, "İnsani açıdan baktığımızda, insanların evsiz hale getirilmesi, öldürülmesi, aç bırakılmasına karşıyız. Bu yüzden savaşı sonlandırmalıyız. Bu çağrının İsrail'de arttığını söylemeliyim. Günler geçtikçe bu çağrının sesi gürleşiyor." diye konuştu.

Tüm dünyanın Gazze'de yaşananları bilmesine rağmen İsrail medyasının aktarmadığını kaydeden Dabush, "Bizler inançlı insanlar olarak karanlıkta kalanları görmekle mükellefiz." dedi.

Dabush, kendisinin Gazze yakınlarında yaşadığını ve oradaki gerçekliği birinci elden bildiğini ifade etti.