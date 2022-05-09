İsrail'de Baltalı Saldırıda 3 Ölü Filistin'den Kınama - Haberler

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İsrail'de Baltalı Saldırıda 3 Ölü Filistin'den Kınama

DailyMotion.com - Güncel
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İsrail'in Elad kentinde polisin Filistinli olduğundan şüphelendiği kişilerin baltayla yolda geçenlere saldırması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in Elad kentinde polisin Filistinli olduğundan şüphelendiği kişilerin baltayla yolda geçenlere saldırması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Filistin lideri Abbas saldırıyı kınarken Hamas saldırıyı düzenleyenleri tebrik etti

DailyMotion.com / Güncel

Filistin, İsrail, Güncel, Haberler

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