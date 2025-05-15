İsrail'de Ateşkes ve Esir Takası Üzerine Görüşmeler Devam Ediyor

İsrail'de Ateşkes ve Esir Takası Üzerine Görüşmeler Devam Ediyor
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İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının hükümet kararıyla mümkün olduğunu belirtti. Müzakereler Katar'ın Doha şehrinde sürüyor.

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının "bir kabine kararı uzaklıkta" olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Gelecek Var Partisi lideri Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan güvenlik brifingi aldı.

Netanyahu'nun çağrısı üzerine kendisiyle yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşme yapan ana muhalefet lideri, toplantının ardından Tel Aviv'deki "Esirler Meydanı"nda açıklamalarda bulundu.

Lapid, bir esir takası anlaşmasının yapılabileceğini belirterek, "Anlaşmadan bir kabine kararı kadar uzağız." dedi.

Anlaşmanın sadece hükümetin kararına bağlı olduğunu dile getiren Lapid, "Başbakan'a siyasi bir sorunu olmadığını hatırlattım. Sana bir esir takası anlaşması için tam siyasi güvence veriyorum. Onları eve getir, hemen." ifadelerini kullandı.

Müzakereler Doha'da sürüyor

Hamas, ABD ile yürütülen doğrudan müzakereler kapsamında Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakmıştı.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'ya heyet göndermiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dahliyle Gazze'de ateşkes anlaşmasının yenilenmesine ilişkin müzakereler başlamıştı.

Hamas'ın, müzakerelerde esneklik gösterdiği, Gazze'ye insani yardım girişi ve kalıcı ateşkes sağlanması taleplerinde bulunduğu bildirilmişti.

Doha'da süren müzakerelerde, İsrail tarafının 10 İsrailli esirin serbest bırakılmasına karşılık geçici ateşkes öneren Witkoff'un ilk teklifi dışında herhangi bir teklifi müzakere etmeye yanaşmadığı belirtilmişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Washington yönetiminin anlaşmanın sağlanması için taraflara baskı yaptığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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