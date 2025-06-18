İsrail'de Asker Gazze Saldırılarına Katılmayı Reddetti, 10 Gün Hapis Cezası Aldı

İsrail'de bir askerin Gazze Şeridi'ne 20 aydır süren saldırılara katılmak istemediği için 10 gün hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze Şeridi ve Lübnan'a düzenlenen saldırılara katılan 188'inci Zırhlı Tugay'dan ismi açıklanmayan askerin komutanlarına "Gazze'ye geri dönemeyeceğini" söyledi.

Söz konusu asker bunun ardından mahkemece 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail ordusu Gazze'ye saldırıları için asker arıyor

İsrail ordusu, Gazze'de işgali kalıcı hale getirecek ve Filistinlileri Gazze'nin güneyine sürecek yeni kapsamlı saldırılar için on binlerce yedek askere celp göndermişti.

Buna karşın, İsrail'in 20 aydır Gazze'ye devam eden saldırılarının "buradaki İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye attığı ve hükümetin siyasi bekası için gerçekleştirdiği" eleştirisiyle birliğine teslim olmayı reddeden yedek askerlerin sayısının arttığı ifade ediliyor.

İsrail ordusu, kaç yedek askere celp gönderdiğini veya kaç askerin teslim olmayı reddettiğini açıklamıyor.