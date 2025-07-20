İsrail'de Aşırı Sağcılar, Filistin Asıllı Milletvekili Eymen Avde'ye Saldırdı

İsrail'de aşırı sağcı bir grup, ülkenin orta kesimindeki Nes Ziona kentinde Filistin asıllı İsrail milletvekili Eymen Avde'ye hakaret etti, saldırdı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, öğle saatlerinde hükümet karşıtı bir protestoda konuşma yapmak üzere Nez Ziona kentine gelen Avde, İsrailli aşırı sağcıların saldırısına uğradı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Avde'nin aracının etrafını saran aşırı sağcı grubun "terörist", "Araplara ölüm" diyerek araca tekme savurduğu ve camlarını kırdığı görüldü.

Aşırı sağcı İsraillilerin Avde'nin konuşması sırasında da saldırılarını sürdürdüğü, taş ve sopa gibi cisimleri Filistin asıllı milletvekiline fırlattığı da görüntülere yansıdı.

Avde, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzinelerce haydut tarafından saldırıya uğradım. Ekibime ve bana taş, sopa ve ellerine geçirebildikleri her şeyle saldırdılar. Arabamızı kuşattılar, camları kırdılar ve sürekli 'Araplara ölüm!' diye bağırdılar." ifadesini kullandı.

İsrail kolluk kuvvetlerinin saldırıya müdahale etmediğini vurgulayan Avde, "Ben Gvir'in polisleri kenarda durup hiçbir şey yapmadı." dedi.

İsrail polisi, Nes Ziona'da 3 saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

İsrail muhalefeti Avde'ye saldırıyı kınadı

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Partisinin lideri Yair Lapid, Avde'ye yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, polisi sorumluları bulup adalete teslim etmeye çağırdı.

İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avde'ye yönelik saldırının uzun süreli siyasi provokasyonların doğrudan sonucu olduğunu ve Gazze savaşı nedeniyle Avde'yi Meclis dışında bırakma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

Avde, İsrail meclisinden ihraç edilmek istenmişti

İsrail ile Hamas arasında bu yılın başında yapılan esir takasında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını söylediği için Avde'nin milletvekilliğinin düşürülmesi talep edilmişti.

Filistin asıllı milletvekili Eymen Avde'nin ihracına yönelik talep İsrail meclisinden geçmemişti.