İsrail'de aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'te 'bayrak yürüyüşü' yapmalarına izin çıkmadı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, aşırı sağcı Yahudi grupların işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü" yapmasına polisin izin vermeyeceğini açıkladı.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bennett, Kamu Güvenlik Bakanı Omer Bar-Lev, İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve polis şefiyle yaptığı toplantının ardından yürüyüşe katılacağını açıklayan aşırı sağcı İsrail milletvekili Itamar Ben-Gvir'in Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sembolik Şam Kapısı'na gelmesine izin verilmemesi kararı aldı.

"Ucuz siyasetin insan hayatını riske etmesine ve Ben-Gvir'in provokasyonuna müsaade etmeyeceğini" aktaran Bennett, "bayrak yürüyüşünün" İsrail'in Doğu Kudüs'ün işgalini kutladığı 28 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisine yaptıkları "bayrak yürüyüşüne" olumsuz yanıt aldı. Ancak, gruplar polisin kararına rağmen yürüyüşü düzenleyeceklerini açıkladı.

İsrail polisi, Batı Kudüs'ten sembolik Şam Kapısı'na giden yolu kapattı.

Geçen yıl bayrak yürüyüşü çatışmayla sonuçlanmıştı

İsrail polisi korumasında geçen yıl Şam Kapısı'nda toplanan yaklaşık 5 bin fanatik Yahudinin, "Araplara ölüm" sloganlarıyla yaptıkları bayrak yürüyüşü olaylara yol açmıştı.

Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcı milletvekillerinin de aralarında bulunduğu fanatik Yahudiler, bölgede gerilimi artırmıştı.

İsrail polisinin, "bayrak yürüyüşü"nü protesto eden Filistinlilere müdahalesinde onlarca kişi yaralanmıştı.

Olaylar üzerine Gazze'den İsrail'e roket atılmış, İsrail de hava saldırısıyla karşılık vermişti.