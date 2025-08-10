İsrail'de Aşırı Sağcı Milletvekili Erken Seçim Tehdidinde Bulundu

İsrail'de aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi milletvekili Zvi Sukkot, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal kararı almıyorsa "erken seçime gidilmeli" tehdidinde bulundu.

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi milletvekili Sukkot, X hesabından, Güvenlik Kabinesi toplantısından Gazze Şeridi'nin tamamının işgali yerine bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgali kararı verilmesine tepki gösterdi.

Milletvekili Sukkot, "Durum buysa, şahsi kanaatime göre seçime gitmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanarak saldırılarla büyük yıkıma yol açtıkları Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesini kararı alınmamasını "savaş hedeflerinden vazgeçmek olduğunu" ileri sürdü.

Maliye Bakanı ve Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich ise 22 aydır saldırı ve insani ablukayla felakete sürükledikleri Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi kararı almayan Başbakan Netanyahu'nun orduyu Gazze'de "zafere taşıyabileceği" yönündeki inancını kaybettiğini söylemişti.

Netanyahu'nun, amacı Hamas'ı kısmi bir esir takası anlaşmasına zorlamak olan bir "askeri hamleye" yöneldiğini iddia eden Bakan Smotrich, "Zafere böyle ulaşılmaz, esirler böyle geri getirilmez, savaş böyle kazanılmaz." demişti.

Smotrich, Netanyahu'ya seslenerek Gazze'nin tamamının işgal edilmesi kararı için güvenlik kabinesini tekrar toplamasını istemişti.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi ise 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.