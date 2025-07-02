İsrail'de Aşırı Sağcı Bakanlardan Ateşkes Engeli Planı

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı ortakları Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemek için girişimde bulunacağını yazdı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Gazze'de ateşkes anlaşmasını engellemek için bir plan üzerine çalıştığı belirtildi.

Ben-Gvir'in Gazze'de ateşkese mani olmak adına bir blok oluşturmak için Bezalel Smotrich'e mesaj ilettiği, ikilinin ilerleyen saatlerde bir araya gelmesinin beklendiği aktarıldı.

Öte yandan Bakan Smotrich'in ofisinden yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Bakanı'ndan Smotrich'e ateşkese ilişkin doğrudan bir mesaj iletilmediği iddia edildi.

Açıklamada, Ben Gvir'in doğrudan Smotrich'ten yardım istemek yerine "henüz ayarlanmamış bir toplantı" hakkında basına açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

Aşırı sağcı bakanlar Gazze'de ateşkese daha önce de karşı çıkmıştı

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Günvelik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına da karşı olduklarını açıkça ilan etmişti.

Ben Gvir'in, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta Yahudi Gücü Partisi'nden bakanlarla hükümetten istifa ettiğini duyurmuştu.

Smotrich ise Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu duyurmasına karşın hükümetten istifasını açıklamamıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı şiddetli saldırılar başlatarak bozmuştu.

-Trump, İsrail'in Gazze'de geçici ateşkes şartlarını kabul ettiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD'li temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, " İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada, gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington'da bir araya geleceğini ve Gazze ile İran'a ilişkin konuları ele alacaklarını da duyurmuştu.???????