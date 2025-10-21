İsrail'de Aşırı Sağcı Bakandan İdam Cezası Çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, saldırı düzenlemekle suçlanan Filistinli esirlerin idamına izin veren "terör suçları için idam cezası" yasa tasarısının Meclisten geçirilmesi çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere işaret ederek, "teröristler için idam cezası" yasasının en kısa sürede çıkarılmasını umduklarını ifade etti.

"O zamana kadar, hak ettikleri şartlar altında cezaevinde kalmaya devam edecekler." ifadesini kullanan Ben-Gvir, gözaltı koşullarını yasal olarak mümkün olan en asgari düzeyde tutacağını ve bu koşulları daha da sıkılaştırarak caydırıcılığı güçlendirmeye devam edeceğini savundu.

İsrail'de Ulusal Güvenlik Komitesi, aşırı sağcı partilerin desteklediği "teröristler için idam cezası" öngören yasa tasarısını onaylayarak eylül sonunda oylanmak üzere Meclise göndermişti.

Ancak Başsavcılık makamının itirazı nedeniyle yasa tasarısının Meclis Genel Kuruluna gönderilmediği aktarılmıştı.

Yasa tasarısının açıklayıcı notlarında "Irkçılık veya halka düşmanlık nedeniyle cinayetten mahkum olan ve bu eylemi İsrail'e ve Yahudi halkının topraklarında yeniden dirilişine zarar vermek amacıyla gerçekleştiren teröristler, zorunlu olarak ölüm cezasına çarptırılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Ben-Gvir, dün yaptığı açıklamada, "terör suçları için idam cezası" yasa tasarısı 3 hafta içinde oylama için Meclis Genel Kuruluna getirilmezse, iktidara destek vermeyeceği tehdidinde bulunmuştu.