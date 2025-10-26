İsrail'de Aşırı Sağcı Bakan Trump'ı Eleştirdi: Batı Şeria'nın İlhakı Zorunlu

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ın " Batı Şeria'nın ilhak edilmesine izin vermeyecekleri" yönündeki açıklamasına sessiz kalmakla eleştirdi.

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakının, en az Gazze'deki İsrailli esirleri geri getirmek kadar önemli olduğunu iddia etti.

Aşırı sağcı Bakan Smotrich'in Başbakan Netanyahu'yu Trump'ın "Batı Şeria'nın ilhak edilmesine izin vermeyecekleri" yönündeki açıklamasına karşı sessiz kalması nedeniyle eleştirmesi, bir kez daha İsrail hükümetindeki çatlağa işaret etti.

Başkanlık koltuğuna oturduğunda Gazze'deki İsrailli esirlere yeterince ilgi göstermeyen Trump'ın, başta Başbakan Netanyahu olmak üzere İsraillilerin esirlerin geri dönmesinin önemini anlatmasından sonra fikrini ve politikasını değiştirdiğini ileri süren Smotrich, şunları ifade etti:

"İsrail halkının Yahuda ve Samiriye'de (Batı Şeria) egemenlik uygulamasının ve tehlikeli bir Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmanın önemini ve talebini tekrar tekrar vurgulamaktan daha doğal bir şey olamaz."

Aşırı sağcı bakan, İsrailli esirler için kampanya yürüten Netanyahu'nun ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına karşı çıkmasına karşı sessizliğini koruduğunu ve Trump ile görüşmelerinde bu konuyu gündeme getirmekten kaçındığını ifade etti.

Trump'ı, konunun İsrailliler için ne kadar önemli olduğunu anlayamayacağı için eleştirilerinin dışında tuttuğunu belirten Smotrich, anlatılması halinde Trump'ın bunu anlayacağını ileri sürdü.

Smotrich, tıpkı Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları gibi işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı için İsrailli aşırı sağcıların bir yıl boyunca her cumartesi meydanlarda gösteriler yapabileceği, özel rozetler takarak ülkenin yollarını ve köprülerini işgal edebileceği ve İsrail Meclisi'ndeki her tartışmada konuyu gündeme getirebileceği tehdidinde bulundu.

ABD, Batı Şeria'nın ilhakına karşı çıkmıştı

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Buna karşın, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın İsrail ziyareti sırasında, 22 Ekim'de İsrail meclisinde Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakının teklif edildiği 2 tasarının ön oylaması yapılmış ve sembolik önem taşıyan tasarılar meclisten geçmişti.

Vance, ülkeden ayrılırken basına yaptığı açıklamada, "aptalca" diye nitelendirdiği bu oylamanın kendisine bir hakaret niteliği taşıdığını söylemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise "İsrail'in bağımsız bir devlet olduğunu" iddia etse de ABD ile ilişkilerine zarar gelmemesi için daha önceki söylemlerinin aksine söz konusu tasarıların ilerletilmemesi talimatını verdiğini açıklamıştı.