İsrail'de aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Gazze saldırısının ardından 'hükümeti boykottan' vazgeçti

İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin lideri aynı zamanda Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin yeterince sağ siyaset uygulamadığını gerekçe göstererek başlattığı boykotu, ordunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından sonlandırdığını açıkladı.

Yahudi Gücü Partisi'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun sabaha karşı Gazze'ye düzenlediği saldırının ardından Parti'nin Meclisteki boykotunu sonlandırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Sınırlamadan saldırıya geçilmesi yönündeki Parti'nin pozisyonunun kabul edilmesi ve İslami Cihad liderlerinin öldürülmesi üzerine milletvekilleri koalisyondaki görevlerine devam edecekler." ifadeleri kullanıldı.

Parti lideri Ben-Gvir de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırısını memnuniyetle karşıladığını, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı desteklediğini belirterek, "Bu iyi bir başlangıç. Gazze'ye yönelik politikamızı değiştirmenin zamanı geldi." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusunun sabaha karşı Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin de bulunduğu açıklanmıştı.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, hükümetin bazı politikalarını eleştirerek "tam sağ siyasete geçilmesi çağrısıyla" pazar günü kabine toplantısına katılmamıştı.

Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü'nün milletvekilleri de koalisyonun Meclisteki oturumlarına katılmayacaklarını açıklamıştı.

Netanyahu'nun partisi Likud tarafından yapılan açıklamada ise hükümeti eleştiren Ben-Gvir'e tepki gösterilerek, şu ifadeler kullanılmıştı:

"İsrail'in önündeki hassas ve kapsamlı güvenlik meselelerinin emniyet otoriteleri, ordu, Savunma Bakanı ve Başbakan tarafından yönetiliyor. Tartışmalara taraf Başbakan bu konulara karar verir. Eğer Ben-Gvir bunu beğenmiyorsa hükümette kalmak zorunda değil."

Netanyahu hükümetinde aşırı sağcılar kritik görevlerde

Başbakan Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti.

İsrail siyasetinde Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" şeklinde adlandırılıyor.