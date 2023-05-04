İsrail'de Arapların Yoğun Olduğu Bölgede İlk İnovasyon Merkezi Açıldı

KUDÜS, 4 Mayıs (Xinhua) -- İsrail, ülkenin kuzeyinde bulunan ve bir Arap kenti olan Sakhnin'de sağlık sektörüne hizmet edecek bir startup geliştirme merkezinin açıldığını duyurdu.

KUDÜS, 4 Mayıs (Xinhua) -- İsrail, ülkenin kuzeyinde bulunan ve bir Arap kenti olan Sakhnin'de sağlık sektörüne hizmet edecek bir startup geliştirme merkezinin açıldığını duyurdu. Girişim, ülkede Arapların yaşadığı bölgelerde türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyor.

İsrail İnovasyon Kurumu (IIA) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, merkezin temel hedeflerinden birinin tıbbi cihazlar, dijital tıp, gıda teknolojisi ve tıbbi uygulama amaçlı yapay zeka gibi alanlarda teknoloji temelli projeleri destekleyerek, Arap toplumunda birçok startup şirketin kurulmasını teşvik etmek olduğunu bildirdi.

İsrail İnovasyon Kurumu, merkezin teknoloji girişimcilerine yönelik kapsamlı çözümler, eğitim ve profesyonel destek sunacağını; hastaneler, akademi ve iş sektörüyle yakın temasta çalışacağını ve İsrail'in kuzeyindeki Arap toplumu için bir yüksek teknoloji merkezi barındıracağını belirtti.

Yeni merkez, Ekonomi Bakanlığı ile İsrail İnovasyon Kurumu ortak fon programı kapsamında yer alıyor. Bu merkez sayesinde İsrail'in yüksek teknolojisinde Arap nüfusunun temsil ve entegrasyonunun artması amaçlanıyor.

İnovasyon Kurumu'nun verdiği bilgiye göre Araplar, İsrail nüfusunun yüzde 21'ini oluşturuyor. Fakat Arapların tüm yüksek teknoloji çalışanları arasındaki oranı yüzde 2 ile yüzde 3 arasında değişiyor.