İsrail'de antik Mısır'dan kalma iki tabutun tomografisi çekildi

İsrail'de sanat tarihi çalışmaları için antik Mısır'dan kalma iki tabutun tomografisi çekildi.

İsrail'de sanat tarihi çalışmaları için antik Mısır'dan kalma iki tabutun tomografisi çekildi.

İsrail'de yayın yapan Times of İsrael'in haberinde, Kudüs'teki Shaare Zedek Tıp Merkezi'nde mumyalanmış cesetlerin gömülmesi için yapılan tabutların ayrıntılı incelenmesi için antik Mısır'dan kalma 2 tabutun tomografisinin çekildiği belirtildi.

İsrail Müzesi'nden getirilen tabutlardan birinin 3 bin yıllık, diğerinin de yaklaşık 2 bin 500 yıllık olduğu, çınar ağacından yapıldığı, hiyeroglif ve resimlerle süslendiği açıklandı.

Çalışmanın hastane ve müze yetkililerinin işbirliğinde 5 ay üzerinde çalışılan hassas bir plan sonucunda ortaya çıktığı kaydedildi.

Tam sonuçlarının birkaç hafta süreceği belirtilen çalışmanın, araştırmacılara tabutların yapıldığı malzemenin katmanları arasındaki malzemeleri belirlemelerine imkan sağladığı ifade edildi.

İsrail Müzesi Mısır Arkeolojisi Yetkilisi Nir Or Lev, "Sanat eserinin neleri sakladığını öğrenmek için iki seçenek var. Eseri kaldırabiliriz, ki bunu yapmak istemiyoruz veya tomografi taramasıyla altında neler olduğunu görebiliriz." dedi.

Lev, hastaneye getirilen tabutlardan en eskisinin yaklaşık 3 bin yaşında olduğunu ve eski Mısırlıların tanrı kabul ettiği Amon-Ra'nın tören şarkıcısı Jed-Mot isimli bir kadına ait olduğunu söyledi.

Diğer tabutun M.Ö 7. ila 4. yüzyıllar arasından kalma olduğunu aktaran Lev, bu tabutun da Petah-Hotep isimli bir soyluya ait olduğunu belirtti.

Öte yandan, eski Mısır dönemine ait eserlerin İsrail'e nasıl getirildiğine ilişkin bilgi verilmezken, Mısır tarafından da bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Aralık 2021'de Mısır'a 95 tarihi eser teslim etmiş, bunların bir kısmı kaçırılma esnasında, diğer bir kısmı da Kudüs'te satışa sunulduğu sırada ele geçirilmişti.