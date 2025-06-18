İsrail'de Anket: İran Saldırılarına Destek, Gazze'deki Savaşın Sona Ermesi Gerektiği Düşüncesi

İsrail'de yapılan bir anket, katılımcıların yüzde 73'ünün İran'a saldırıları desteklediğini, yüzde 60,5'inin ise Gazze'de devam eden saldırıların sona ermesi gerektiğine inandığını ortaya koydu.

Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı Ulusal Güvenlik Enstitüsü'nün, iPanel araştırma merkezi aracılığıyla 15-16 Haziran arasında yaptığı ankette, İsrail'deki 800 Yahudi ile 151 Arap vatandaşa İsrail'in İran ve Gazze'ye saldırıları hakkındaki görüşleri soruldu.

Ankete katılanların yüzde 73'ü, İsrail'in İran'a saldırılarını desteklediğini belirtirken, yalnızca 18'i bu saldırılara karşı olduğunu ifade etti. Katılımcıların büyük bir kısmı, İran'a yönelik saldırının temel gerekçesinin güvenlik endişeleri olduğunu dile getirdi.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 70'i, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın büyümesinden ciddi ya da kısmi düzeyde endişe duyarken, yüzde 61'i sadece nükleer tehdidin ortadan kaldırılmasının yeterli olmadığını, İran'daki rejimin de devrilmesi gerektiği inancını taşıyor. Buna karşılık, yüzde 28'lik bir kesim, sadece nükleer tehdidin ortadan kaldırılmasını yeterli buluyor.

İran'ın nükleer kapasitesi konusuna ilişkin katılımcıların yüzde 49,5'i saldırıların ardından bu tehdidin büyük ölçüde ortadan kalkacağını düşünürken, yüzde 27,5'i bunun tam tersini düşünüyor. Yüzde 6'lık bir kesim ise tehdidin hiçbir şekilde ortadan kalkmayacağı görüşünde.

Katılımcılar, İsrail hükümetinin İran'a yönelik net bir stratejiye sahip olup olmadığı konusunda ikiye bölündü. Katılımcıların yüzde 47'si, hükümetin bu konuda bir planı olmadığını düşünürken, yüzde 41'i belirgin bir stratejiye sahip olunduğu kanaatini taşıyor.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nde aylardır süren savaşın artık sona ermesi gerektiğini düşünenlerin oranı da dikkat çekici. Ankete katılanların yüzde 60,5'i Gazze'deki savaşın tamamlanması gerektiği görüşünü dile getiriyor.

Kamuoyu ayrıca, savaşın kısa sürede bitmeyeceğini düşünüyor. Katılımcıların çoğu, çatışmanın en az bir ay daha süreceğini, iç cephenin ise savaşın getireceği yükü sadece 3 ay daha kaldırabileceğini ifade ediyor.