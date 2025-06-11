İsrail'de Alıkonulan Türk Aktivist Şuayb Ordu'nun Serbest Bırakılması Bekleniyor

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail'in alıkoyduğu 'Madleen' gemisinde bulunan Türk aktivist Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılması bekleniyor. Bakanlık, gemideki diğer vatandaşların durumunu da takip ediyor.

(ANKARA) - Dışileri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail'in alıkoyduğu Madleen adlı gemide bulunan Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılarak İsrail'den ayrılması bekleniyor.

Uluslararası sularında Gazze'ye insani yardım götürürken İsrail güçlerinin baskın yaparak alıkoyduğu "Madleen" yelkenlisinde bulunan 12 aktivist İsrail tarafından gözaltına alınmıştı. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gemide bulunan Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılması bekleniyor.

Bakanlık kaynakları, Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin gemideki vatandaşlar ve avukatları ile temas halinde olduğunu, aynı gemide bulunan Yasemin Açar'ın durumunun da yakından takip edildiğini bildirdi. Gemideki vatandaşların ailelerine de düzenli olarak bilgi akışı sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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