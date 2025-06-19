İsrail'de ABD'ye İran'a Saldırı Çağrısı: 'Bay Başkan, İşi Bitir'

İsrail'de ABD'ye İran'a Saldırı Çağrısı: 'Bay Başkan, İşi Bitir'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben asılan pankart, İran'a yönelik saldırılara katılması için Amerika'nın kamuoyunu harekete geçirmeyi amaçlıyor. İsrailli yetkililer, ABD'nin İran'a doğrudan katılabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.

TEL İsrail'de, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılmasını sağlamak amacıyla yürütülen kamuoyu kampanyası kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben "Bay Başkan, işi bitir" yazılı bir pankart asıldı.

İsrail'de, ABD'nin İran'a saldırılara doğrudan katılıp katılmayacağı basında sıkça tartışılıyor. Medyaya açıklama yapan İsrailli yetkililer ABD'nin, İran'a saldırılara katılacağını değerlendiriyor.

İsrail'in, Washington'a yaptığı siyasi ve diplomatik çağrılarının yanı sıra kamuoyu kampanyası da dikkati çekiyor. Bu kapsamda, Tel Aviv'de bir otoyol üzerindeki binaya "Bay Başkan, işi bitir" yazılı, Trump'ın resminin ve ABD bayrağının yer aldığı bir pankart asıldı.

ABD'nin, İran'a yönelik saldırılara doğrudan katılıp katılmayacağı sorusu yanıt bekliyor.

-İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
ABD basını: Trump, İran'a saldırı planını onayladı

Ortalığı karıştıracak iddia: Trump, saldırı planını onayladı
İran ilk kez bunu yaptı! İsrail'i 'hürremşehr' füzeleri ile vurdular

İran ilk kez bunu yaptı! İsrail'i en güçlü silahlarından biriyle vurdu
Meclis'te gergin anlar! İYİ Partili katip üyesi, TBMM Başkanvekili'nin kürsüsüne vurdu

Katip üyesi, başkanvekilinin kürsüsüne vurdu, ortalık karıştı
Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti

Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Madagaskar'da doğum günü kutlamasında gıda zehirlenmesi: 17 ölü

Doğum günü kutlaması felaketle bitti: Çok sayıda ölü var
Brooklyn Beckham, İngiltere'ye veda etti! Aldığı yeni evin değeri dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan servet değerinde yatırım! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Dilan Polat'ın korumasının vurulmasının ardından şoke eden mesaj

Koruması iki gün önce vuruldu! Saldırıyı bakın kim üstlendi
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Oraya git, rahat 50 gol atarsın

Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Oraya git, rahat 50 gol atarsın
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

Dosta güven, düşmana korku! İran sınırına çıkarma yaptı
ABD Başkanı Trump: İran'da rejim değişebilir

Trump, ilk kez bu cümleyi kullandı: İran'da rejim değişebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.