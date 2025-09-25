İsrail'de ABD Vatandaşı Casusluk Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

İsrail'de ABD vatandaşlığı da bulunan bir kişinin, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında bilgi toplayarak "İran adına casusluk yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlığı da bulunan Yaakov Perel isimli İsraillinin bu ay gözaltına alındığı belirtildi.

Siyonizm karşıtı yazılar yazan Perel'in uzun yıllar Fas'ta ikamet ettiği kaydedildi.

Perel'in yazdığı siyonizm karşıtı yazılarından biriyle "İran istihbaratının dikkatini çektiği ve bunun üzerine İranlı bir ajanın isteği üzerine İsrail pasaportunu yenileyerek temmuz ayında ülkesine döndüğü" ifade edildi.

"Ben-Gvir ve Helevi hakkında İran adına casusluk yapmakla" suçlanan Perel'in İsrail'de bazı sokak ve yerlerin görüntü ve fotoğraflarını da çektiği iddia edildi.

Gözaltına alınan Perel'in 2017'de Fas'taki İran Büyükelçiliğini arayarak kendisi ve ailesi için İran'a iltica başvurusu yaptığı ancak herhangi bir yanıt verilmediği aktarıldı.

İran'a casusluk yapmakla suçlanan Perel hakkında, Tel Aviv Bölge Mahkemesinde iddianame hazırlanacağı belirtildi.