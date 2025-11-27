İsrail'de 9 Ay Gözaltında Tutulan 16 Yaşındaki ABD Vatandaşı Serbest Bırakıldı

NEW ABD vatandaşı 16 yaşındaki Mohammed İbrahim'in, İsrail'de 9 aydan fazla süre gözaltında tutulmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, ABD vatandaşı İbrahim'in, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği bir baskın sırasında gözaltına alınmasından 9 ayı aşkın süre sonra serbest bırakıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Mohammed askeri bir hapishanede kilitli kalıp, dövülüp, aç bırakılıp, korkutulmamalıydı. Serbest bırakılması kutlanacak bir olay ancak aynı zamanda bir dönüm noktası olmalı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca "ABD, Amerikan çocuklarına işkence eden bir hükümete (İsrail hükümetine) sınırsız destek vermeye devam edemez." ifadesi kullanıldı.

Henüz 16 yaşındaki İbrahim'in serbest bırakılmasının, "yaşadığı acı ve işkenceyi silmeyeceği" belirtilen açıklamada, ABD hükümetine bu konudaki sorumluluğu hatırlatıldı.

İbrahim'in amcası Zeyad Kadur, çeşitli X hesaplarından paylaşılan açıklamasında, yeğeninin serbest kalmasıyla aylarca korku yaşayan ailesinin rahatladığını ifade etti.

Kadur, "İsrail'in aylarca süren istismarı ve insanlık dışı koşullarının" ardından yeğenine tıbbi bakım sağlamaya odaklandıklarını belirtti.

Mohammed İbrahim, 16 Şubat'ta, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ailesinin evine baskın düzenleyen İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.