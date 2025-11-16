Haberler

İsrail'de 7 Ekim Saldırısına İlişkin Bağımsız Soruşturma Talebiyle Protesto

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'de binlerce kişi, 7 Ekim 2023'teki saldırıya ilişkin hükümetin başarısızlıklarını incelemek amacıyla bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması için Tel Aviv'de protesto düzenledi. Göstericiler, devletin saldırıyı ele alma biçimindeki 'başarısızlığın' araştırılmasını talep etti.

İsraillilerin, hükümetin 7 Ekim 2023'teki saldırıya ilişkin başarısızlıklarının araştırılması amacıyla bağımsız ve resmi bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep ederek, başkent Tel Aviv'de protesto düzenlediği bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, binlerce göstericinin protestoya Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'nde, Savunma Bakanlığı karargahı yakınında başladığı ve kalabalığın daha sonra Habima Meydanı'na doğru yürüdüğü belirtildi.

Haberde, gösterilerin, güvenlik ve siyasi kurumların 7 Ekim saldırısına verdiği tepkiyi incelemeyi amaçlayan "kapsamlı bir soruşturma" talebinin yeni bir dalgası olarak nitelendirildiği aktarıldı.

Times of Israel gazetesinin haberinde ise protestoların, ülke genelinde devam eden daha geniş bir hareketin parçası olduğu ifade edildi.

Haberde, protestocular tarafından devletin saldırıyı ele alış biçimindeki "başarısızlığın" araştırılması için bağımsız ve resmi bir komisyon kurulmasının talep edildiği bildirildi.

Göstericilerin, "sorumluluğun göz ardı edilemeyeceğini" vurgulayan sloganlar attığı kaydedildi.

Aynı haberde, saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin (adı açıklanmayan) babasının, soruşturmanın "zorunlu olduğunu" söylediği ve yaşananları "devletin kalbinde tüm yönleriyle açığa çıkarılması gereken bir felaket" olarak tanımladığı aktarıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail askeri üslerine ve yerleşimlerine, "Aksa Tufanı" adı altında kapsamlı bir saldırı düzenlemişti.

İsrailli siyasi ve askeri yetkililer, bu olayın ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu kabul etmiş, bazıları sorumluluğu üstlenerek istifa etmişti.

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin de desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılara paralel olarak Batı Şeria'da da askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da düzenlenen saldırılarda, bin 69 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve 1600'ü çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 69 bin 176 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 690 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes, İsrail tarafından sık sık ihlal ediliyor.

Bu ihlaller yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açıyor.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Çok sayıda ilde hissedildi! Ege Denizi'nde korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinleri gördüğünü iddia eden kadının anlattıkları tüyler ürpertti: Uyandığımda yatağımda 2 kişi vardı

Anlattıkları tüyler ürpertti: Uyandığımda yatağımda 2 kişi vardı
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Muş'ta 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor

Bir ilimizde endişeli bekleyiş! Küçük kızdan günlerdir haber yok
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Cinleri gördüğünü iddia eden kadının anlattıkları tüyler ürpertti: Uyandığımda yatağımda 2 kişi vardı

Anlattıkları tüyler ürpertti: Uyandığımda yatağımda 2 kişi vardı
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Milli yıldızdan maç sonu Kurtlar Vadisi itirafı

Milli yıldızdan maç sonu Kurtlar Vadisi itirafı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Vincenzo Montella gözünü oraya dikti: Hedefimiz mart ayındaki play-off'lar

Gözünü şimdi de oraya dikti: Hedefimiz...
A Milli Takım'da korkutan sakatlık

Galatasaraylıları korkutan sakatlık
Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılabilmesi için tek bir şansı var

2026 Dünya Kupası'na direkt katılabilmemiz için tek bir şansımız var
Dur ihtarına uymadı, kaza yaptı! Araçtan 9 göçmen çıktı

Dur ihtarına uymadı, kaza yaptı! Araçtan 9 göçmen çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.