İsrail'de 7 Ekim Olayları İçin Soruşturma Komisyonu Talepleri Artıyor

Güncelleme:
Binlerce İsrailli, 7 Ekim 2023'teki olayların araştırılması için devlet soruşturma komisyonu kurulması talebiyle Tel Aviv'de toplandı. Göstericiler, hükümeti gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemekle suçladı ve bağımsız bir komisyon kurulmasını istediklerini belirtti.

Binlerce İsrailli, başkent Tel Aviv'de 7 Ekim 2023'te yaşananların araştırılması için devlet soruşturma komisyonu kurulması talebiyle toplandı.

Geçtiğimiz 2 yıl boyunca Tel Aviv'de Habima Meydanı'nda Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenleyen İsrailliler, bu kez 7 Ekim'in araştırılması talebiyle bir araya geldi.

Binlerce kişinin katıldığı gösteride, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, 7 Ekim 2023 olaylarıyla ilgili başarısızlıklarının ortaya çıkması için soruşturma komisyonu kurulması talebinde bulunuldu.

İsrailli siyasetçiler Yair Lapid, Benny Gantz, Gadi Eisenkot, Yair Golan ve Naftali Bennett'in de katıldığı gösteride, İsrail hükümetini "gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek" ile suçlayan göstericiler, hükümetin geçtiğimiz günlerde kuracağını açıkladığı komitenin taraflı davranacağı eleştirisinde bulundu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, hükümete sorumluluk alma çağrısında bulunulan gösteride konuşan, 7 Ekim 2023'te ölen İsraillilerden birinin babası Rafi Ben Shitrit, İsrail devletinin 7 Ekim 2023'te "bir hata ya da münferit bir olay değil, kapsamlı bir başarısızlık" sergilediğini söyledi.

Shitrit, İsrail hükümetinin kurmak istediği komitenin siyasi olduğunu, kendilerinin bunu kabul etmediğini ve resmi bir komisyon kurulmasını talep ettiklerini belirtti.

Göstericiler, 7 Ekim 2023'te başarısız olanların sorumluluk almasını talep eden sloganlar attı.

Netanyahu, sorumluluk üstlenmekten kaçmakla suçlanmıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalefetin taleplerine rağmen 7 Ekim 2023'te yaşananlara ilişkin bağımsız ve kapsamlı bir soruşturma komisyonu kurulmasından kaçınmıştı.

Söz konusu dönemde İsrail'de görevde olan Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü gibi isimler geçen 2 yıl içerisinde görevlerinden ayrılırken Netanyahu, 7 Ekim başarısızlığının sorumluluğunu üstlenmekten kaçmakla suçlanmıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, geniş yetkilere sahip bir devlet komisyonu kurulması gerektiğine hükmetmiş, Netanyahu ise buna karşı çıkmıştı.

Geçen hafta, İsrail kabinesinin, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Aksa Tufanı Operasyonu sırasında yaşananların ve başarısızlıkta sorumluluğu olanların araştırılması için bağımsız soruşturma komisyonu kurma kararı aldığı aktarılmıştı.

Bu kapsamda Netanyahu'nun özel bir bakanlar komitesi kuracağı, bakanların soruşturma komisyonunun görev tanımını yapacağı, soruşturulacak konuları ve incelenecek dönemleri belirleyeceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
500
