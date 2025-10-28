Haberler

İsrail'de 55 Milletvekili, Yahudi Güvenlik Mahkumlarının Affını Talep Etti

Güncelleme:
İsrail'de 55 milletvekili, Filistinlilere yönelik cinayet ve şiddet suçlarından mahkum edilmiş Yahudi güvenlik mahkumlarının affedilmesi için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a çağrıda bulundu. Mektupta, bu mahkumların serbest bırakılmaması durumunun bir ayrımcılık politikası teşkil ettiği belirtildi.

İsrail'de 55 milletvekili, Filistinlilere yönelik cinayet ve şiddet suçlarından mahkum edilmiş Yahudi güvenlik mahkumlarının affedilmesi için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a çağrıda bulundu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi milletvekili Limor Son Har-Melech'in girişimiyle Herzog'a gönderilen mektupta, milletvekilleri, serbest bırakılmasını istedikleri Yahudi güvenlik mahkumlarının "eylemlerini hiçbir şekilde savunmadıkları" ancak Filistinli esirler serbest kalırken onların hapiste tutulmasını yanlış bulduklarını belirtti.

Mektuba imza koyan milletvekillerinin Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile aşırı sağcı Dini Siyonizm, Yahudi Gücü ve Ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği'nden olduğu kaydedildi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Kültür Bakanı Miki Zohar'ın da söz konusu mektuba imza attığı belirtildi.

Ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması çerçevesinde İsrail'in son dönemde çok sayıda Filistinli esiri serbest bıraktığına dikkat çekilen mektupta, "Ancak Yahudi mahkumların serbest bırakılmaması, onlara karşı bir ayrımcılık politikası teşkil ediyor." ifadelerine yer verildi.

Filistinlileri öldüren ve şiddet eylemlerinde bulunan Yahudi mahkumların daha önce suça karışmadığı savunulan mektupta, "Sayın Cumhurbaşkanı, bu bir avuç Yahudi mahkumu serbest bırakmak ve adaletsizliği düzeltmek için derhal harekete geçmenizi rica ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Herzog ise 1990'da Rishon Lezion kentinde bir otobüs durağında Filistinli işçileri katleden ve İsrail tarihindeki en büyük Yahudi terörizmi vakalarından birine imza atan seri katil Ami Popper'ın hapis cezasını hafifletmeyi düşündüğünü belirtti.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinliler sık sık fanatik Yahudilerin saldırılarına uğruyor.

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre taraflar arasında 13 Ekim'de karşılıklı esir takası yapılmıştı. Hamas, Gazze Şeridi'ndeki 20 İsrailli canlı esiri serbest bırakmış, bunun karşılığında İsrail hapishanelerindeki 250'si müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlardan, toplam 1968 kadar Filistinli esir serbest kalmıştı.

Kampanyaya lideri milletvekili, Filistinli ailenin evini kundaklayan kişi için "faziletli birisi" demişti

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Limor Son Har-Melech, işgal altındaki Batı Şeria'da 2015'te Filistinli ailenin evini kundaklayıp 3 kişiyi öldürmekten suçlu bulunarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terör mahkumu fanatik Yahudi Amiram Ben Uriel için "mübarek faziletli bir adam" ifadesini kullanmıştı.

Har-Melech, mahkumun 8 yıl boyunca hücre hapsinde tutulduğunu belirterek, "Sakladıkları bir şey, büyük bir yalan ve adaletsizlik var. Ben bir katili desteklemiyorum. Biliyorum ki Amiram masum. O gerçekten mübarek faziletli bir adam." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Har-Melech, Ben Uriel'in "tüm İsrail halkı için buna katlandığını ve bunun da kutsal olduğunu" savunmuştu.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin "Duma saldırısı"

Devabişe ailesinin Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde bulunan evi, 31 Temmuz 2015 sabahı fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verilmişti.

Olayda ailenin 18 aylık bebeği Ali Devabişe ile anne ve babası hayatını kaybetmişti. Devabişe ailesinden sadece 4 yaşındaki Ahmed hayatta kalmıştı.

Fanatik Yahudi Amiram Ben Uriel, 2020'de sonuçlanan davada üç cinayetten üç müebbet, cinayete teşebbüsten 17 yıl ve kundaklamadan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemedeki yargıçlar, Ben Uriel'in "ifadesinin işkence altında alındığı" şeklindeki savunmasını oy birliğiyle reddetmişti.

Ben Uriel'in savunma avukatlarından Itamar Ben-Gvir, İsrail siyasetinde bugün iktidar ortağı Yahudi Gücü Partisi'nin lideri. Ben-Gvir, aynı zamanda İsrail'deki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevini yürütüyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
