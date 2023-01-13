İsrail'de 4.000 Yılı Aşkın Bir Süre Öncesine Tarihlenen Pişirilmiş Devekuşu Yumurtaları Bulundu

İsrail Eski Eserler İdaresi'nden (IAA) Perşembe günü yapılan açıklamada, İsrailli arkeologların 4.000 yılı aşkın bir süre öncesine ait olduğu düşünülen sekiz adet tarih öncesi devekuşu yumurtası bulduğu bildirildi.

İsrail Eski Eserler İdaresi'nden (IAA) Perşembe günü yapılan açıklamada, İsrailli arkeologların 4.000 yılı aşkın bir süre öncesine ait olduğu düşünülen sekiz adet tarih öncesi devekuşu yumurtası bulduğu bildirildi.

IAA, yumurtaların, ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nün kumul alanındaki tarih öncesi göçebe insanlara ait bir kamp alanındaki antik bir ateş çukuru yanında bulunduğunu belirtti.

Yumurtalardan birinin, çukurun hemen içinde bulunması, yumurtaların bölgede yiyecek olarak kullanıldığı anlamına geliyor.

Araştırmacılar, bu bulguların o dönemde yumurta pişirmeye yönelik ilk arkeolojik bulgular olduğunu tahmin ediyor.

Bu yerlerin hızla kumla kaplanarak yüzlerce ve binlerce yıl içinde kumulların hareketiyle tekrar ortaya çıktığını hatırlatan IAA, bu sayede yumurtaların istisnai şekilde korunduğunu dile getirdi.

Araştırmacılara göre yumurtaların konumları ve birbirlerine yakınlığı, yumurtaların rastgele bulunmaktan ziyade bilinçli olarak toplandığını ortaya koyuyor.

Araştırma ekibi yumurtaların yanı sıra muhtemelen göçebelerden kalan yanmış taşlar, çakmaktaşı, taş aletler ve çömlek parçaları da buldu.

Araştırmacıların açıklamalarına göre devekuşu yumurtaları antik dönemlerde defin ve ibadet törenlerinde süs amaçlı olarak kullanılmasının yanı sıra su matarası olarak kullanılıyordu. Besin değeri açısından yaklaşık 25 adet normal tavuk yumurtasına eşit olan devekuşu yumurtası besin olarak da tüketiliyordu.

Çoğu devekuşu yumurtası keşfinde kuş kemiklerinin bulunmadığına dikkat çeken araştırmacılar, eski insanların devekuşlarıyla karşı karşıya gelmeyi tercih etmediğini ve sadece yumurtalarını toplamakla yetindiğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor.

(XHTV)