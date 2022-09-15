İsrail'de 22 askeri heyetin katıldığı askeri geçit töreni düzenlendi

İsrail ordusu, tank, helikopter ve insansız hava araçlarıyla hava ve kara hedeflerine saldırıyı simüle eden, 22 askeri heyetin katıldığı askeri geçit töreni gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, tank, helikopter ve insansız hava araçlarıyla hava ve kara hedeflerine saldırıyı simüle eden, 22 askeri heyetin katıldığı askeri geçit töreni gerçekleştirdi.

Uluslararası Askeri Modernizasyon ve İnovasyon Haftası dolayısıyla Negev'deki Tsalim Askeri Üssünde düzenlenen askeri geçit törenine dünya genelinden 22 askeri heyet katıldı.

Törende ilk kez İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren Fas Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi El-Faruk Belhayr'ın yanı sıra ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Corella da katıldı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi de törende hazır bulundu.

Katılımcılar, tank, helikopter ve insansız hava araçlarıyla hava ve kara hedeflerine saldırıyı simüle eden geçit törenini izledi.

İsrail ordusu sözcüsü Richard Heath, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri geçit töreninin Arap katılımıyla düzenlenen ilk tören olduğunu söyledi ancak konuyla ilgili detaylı bilgi vermedi.