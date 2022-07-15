İsrail'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğindeki törene Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye-İsrail iş camiasından temsilciler, Türkiye kökenli İsrailliler ve davetliler katıldı.

15 Temmuz şehitleri için saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu ve 15 Temmuz 2016'da yaşananlara ilişkin video gösterimi yapıldı.

Türkiye'nin Tel Aviv Maslahatgüzarı Mehmet Fazıl Şekerci, burada yaptığı konuşmada, darbe girişiminden bu yana geçen 6 yılda devletin temel önceliklerinden birini yurt içinde ve yurt dışında FETÖ ile mücadelenin oluşturduğunu söyledi.

Şekerci, "Yurt içinde, öncelikle, 15 Temmuz sorumlularının, hukukun üstünlüğü ilkesi temelinde, adalet önünde hesap vermeleri sağlanmıştır. Keza, örgütün 'paralel devlet yapılanması' çökertilmiş ve paravan oluşumları ortadan kaldırılmıştır." dedi.

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadelenin, Dışişleri Bakanlığı ile ona bağlı yurt dışı misyonlarının en öncelikli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Şekerci, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda, yeni nesil bir terör örgütü olarak nitelendirilebilecek FETÖ'nün kendisini lanse etmeye çalıştığı gibi eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket olmadığı, siyasi ve ekonomik emelleri bulunan, karanlık ve sinsi bir örgüt olduğu, uluslararası planda yavaş da olsa anlaşılmaya başlanmıştır. Çabalarımız, yurt dışındaki örgüt üyeleri üzerindeki baskıyı artırmış, örgütün yurt dışı yapılanmasında ve manevra alanında da ciddi bir daralma yaşanmıştır."

Şekerci, "Bu vesileyle, 15 Temmuz 2016 akşamı, ulusumuzun bekası ile Cumhuriyet ve demokrasimizin devamı için en büyük fedakarlığı yapmış olan şehitlerimizi bir kez daha saygı ile yad ederim." ifadelerini kullandı.

Törende ayrıca, darbe girişiminin yaşandığı günden karelerin yer aldığı fotoğraf sergisi düzenlendi.