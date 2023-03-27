İsrail Cumhurbaşkanı, yargı düzenlemesinin ertelenmesini 'doğru adım' olarak niteledi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesini ertelemesinin "doğru bir adım" olduğunu belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesini ertelemesinin "doğru bir adım" olduğunu belirtti.

Netanyahu'nun ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesinin ertelediğini duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Herzog ve muhalefet liderleri konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Herzog, erteleme kararının "doğru adım olduğunu" belirterek, "ateşleri söndürecek samimi bir diyalog zamanının geldiğini" ifade etti.

Eski Başbakan ve ana muhalefet Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid de "yargı düzenlemesinin gerçekten durdurulması" durumunda, müzakerelere katılmaya istekli olduğunu açıkladı.

Eski Savunma Bakanı ve muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargı düzenlemesinin "ertelenmesini sağlayan, yüz binlerce protestocuya" teşekkür etti.

"Hiç olmamasındansa geç olması daha iyidir" ifadesini kullanan Gantz, "açık yüreklilikle, Cumhurbaşkanlığı çatısı altında müzakerelere hazır olduğunu" kaydetti.

Muhalefet liderlerinden Evimiz İsrail Lideri Avigdor Lieberman ise "Netanyahu'nun samimi bir diyalog niyeti olmadığını ve zaman kazanmak istediğini" savundu.

Yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısı yaptığı için görevden alınan Savunma Bakanı Yoav Gallant da Başbakan'ın ismini zikretmeden "düzenlemenin durdurulmasını memnuniyetle karşıladığını" açıkladı.

Netanyahu, düzenlenmenin durdurulması çağrısı yapan Gallant'ı görevden almış, bunun ardından ülke genelinde yüz binlerce İsrailli sokaklara dökülmüştü.

Savunma Bakanı Gallant'ın çağrısına, partisi Likud'dan da destek gelmişti.

Likud Partisi milletvekilleri Yuli Edelstein ve David Bitan da yasa tasarısının durdurulması ve diyalog çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı "yargı reformu"

İsrail'de Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

Bunun ardından ülke genelinde 13 haftadır, on binlerce İsrailli, hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar gerçekleştirmişti.